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Fantoci
Ученые выяснили, что горбатые киты общаются с людьми с помощью пузырьков
Их необычные послания способны многому научить ученых в поиске внеземного разума.

Совместная работа двух американских научных центров привела к неожиданным открытиям. Институт SETI, занимающийся поиском внеземного разума, и Калифорнийский университет в Дейвисе, известный своими морскими научными программами, запустили совместный проект WhaleSETI. Учёные решили выяснить, какими именно способами могут общаться горбатые киты, и недавнее открытие превзошло все ожидания: оказывается, эти морские гиганты способны передавать «сообщения» людям с помощью особых пузырчатых колец.

Горбатые киты по праву считаются одними из самых миролюбивых и любопытных животных. Им свойственно игривое поведение у поверхности воды, причем каждая популяция обладает собственными диалектами. Как отмечает Джоди Фредиани, морской фотограф и научный сотрудник Калифорнийского университета, киты также склонны дружелюбно вести себя с лодками и людьми в воде.

Именно благодаря этим качествам горбатые киты стали идеальным объектом для проекта WhaleSETI, стремящегося понять принципы общения разумных нечеловеческих существ. Учёным давно известно, что для охоты на добычу и привлечения самок киты выпускают пузырьковые спирали или всплески плавниками. Однако до недавнего времени оставалась неразгаданной природа одной конкретной формы пузырьков — колец. Эти тороидальные образования поднимаются от дыхала кита к поверхности, очень напоминая кольца дыма или пара, которые выпускает человек.

Чтобы выяснить предназначение этих колец, команда WhaleSETI с 2019 по 2023 год собирала фото- и видеоматериалы от исследователей, натуралистов и гражданских учёных. Согласно статье, опубликованной в прошлом месяце в журнале Marine Mammal Science, в итоге было получено 12 отчётов. В них задокументировано 39 колец, выпущенных одиннадцатью разными особями горбатых китов.

Коллаж из фотографий колец, созданных горбатыми китами. Множество колец, зафиксированных исследователями, натуралистами и гражданскими учёными. Авторы фото: (a) D. Knaub, (b) F. Nicklen, (c) D. Perrine, (d) W. Davis, (e) G. Flipse, (f) A. Henry, (g) M. Gaughan, (h) H. Romanchik, (i) D. Patton, (j) D. Perrine, (k) S. Istrup, (l) S. Hilbourne

Изначально учёные из WhaleSETI предполагали, что кольца могут служить признаком социальной агрессии, ведь пятнистые дельфины и афалины используют похожие сигналы для предупреждения при столкновениях. Вместе с тем команда обнаружила, что в моменты выпускания колец перед людьми киты были совершенно расслаблены. Более того, складывалось впечатление, что животные использовали кольца для прямого общения с человеком, который вёл съёмку. В девяти случаях кит действовал в одиночку, а в остальных его сородичи держались на расстоянии.

«Несмотря на многочисленные возможности для проявления внутри- и межвидовой агрессии, ни в одном из эпизодов с кольцами не было отмечено агонистического поведения... или враждебности к лодкам и пловцам, — сообщается в статье. — Даже слабых признаков раздражения или попыток уклониться... не наблюдалось ни разу».

Появление колец часто сопровождалось и другими проявлениями любопытства: киты то приближались к пловцам, явно их изучая, то высовывали из воды один глаз, чтобы осмотреться. Примечательно, что одна пара китов перед тем, как выпустить кольца рядом с наблюдателем, играла с бурыми водорослями. По мнению Фредиани и её коллег, всё это свидетельствует о том, что пузырьковые кольца у горбатых китов могут быть связаны с игрой, межвидовым наблюдением и даже целенаправленным общением.

Для проверки гипотезы об общении с людьми команда WhaleSETI использовала дроны для наблюдения за китами на Гавайях и у побережья Аляски. За 1090 часов наблюдений, проведённых в течение пяти лет, ни один кит не выпустил ни единого кольца. Другое, ещё более длительное наблюдение с дронов, охватившее восемь лет и 1200 часов, также не зафиксировало появления колец в отсутствие людей.

В официальном заявлении SETI поведенческий эколог Фред Шарп сравнивает пузырьковые кольца с «кандидатным сигналом» (candidate signal) — термином, которым в институте обозначают потенциальные послания от внеземных цивилизаций. Предполагается, что проект WhaleSETI позволит учёным лучше понять, как может выглядеть общение за рамками человеческих стандартов. Впрочем, говорить о практической пользе этой работы для поиска внеземного разума пока преждевременно.

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#seti #горбатые киты #whaleseti
Источник: seti.org
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