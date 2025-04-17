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Fantoci
Британцы нашли дешёвый способ уничтожения дронов с помощью высокочастотных радиоволн
Демонстрационный образец, размещенный на грузовике, обходится всего в 10 пенсов за выстрел, уверяют в британском Минобороны.

Британские военные осваивают новый метод борьбы с беспилотниками, и это не ракеты или супердорогие лазеры, а более дешевое радиоволновое оружие. Недавно им удалось успешно сбить достаточно большое количество дронов именно таким способом.

Речь идет об опытном образце оружия направленной энергии, работающего в радиочастотном диапазоне (сокращенно RF DEW). Если по-простому: передвижная установка излучает мощные радиоволны высокой частоты, которые буквально «выжигают», то есть выводят из строя электронику внутри дронов. Результат — беспилотник перестает работать и падает.

В британском Минобороны (MOD) поясняют: «Системы RF DEW могут поражать воздушные цели на расстоянии до километра. Что важно, они эффективны против тех угроз, которые трудно или невозможно подавить обычными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)».

Правда, есть нюанс. Технология использует довольно широкий луч. С одной стороны, это плюс — можно накрыть сразу целую группу дронов, целый рой. С другой — о прицельном огне по конкретной цели говорить не приходится. Именно поэтому сержант Майерс (первый британский солдат, сбивший дроны таким оружием) метко назвал эту систему «отличным дополнением к эшелонированной ПВО». То есть она хорошо вписывается в многоуровневую систему защиты.

Британские военные считают, что эта штука может стать действительно выгодной альтернативой или дополнением к дорогим ракетам ПВО. Ведь стоимость одного «залпа», по их оценкам, всего 10 пенсов (примерно 10 рублей по текущему курсу) — сущие копейки по военным меркам.

Конечно, это пока с прицелом на будущее. Чтобы система стала по-настоящему боеспособной, ее нужно доработать: увеличить и дальность действия, и мощность. Британское правительство уже вложило в исследования 40 миллионов фунтов, но, очевидно, понадобятся еще средства, чтобы превратить демонстратор в оружие, готовое к отправке в войска.

Судя по фотографиям от Министерства обороны Великобритании, установка довольно компактна и помещается на платформе грузовика. Что-то похожее, к слову, есть и у американцев – система THOR. Правда, она заметно крупнее (размером с контейнер), и на ее развертывание уходит несколько часов. Американцы свою THOR тоже испытывали против роев дронов прошлой весной в Нью-Мексико.

Что касается британских испытаний, то, как сообщается, их радиооружие успешно отследило и поразило более сотни беспилотников. Был даже эпизод, когда система справилась сразу с двумя «стаями» дронов в одном бою.

И ведь проблема актуальна как никогда. По данным британской же разведки, только в прошлом году для атак на Украину было задействовано свыше 18 тысяч беспилотников.

Надо сказать, для британской армии идея сбивать дроны без ракет не нова. Буквально в этом году они уже демонстрировали боевой лазер высокой мощности, установленный на бронемашину, который тоже успешно сжигал дроны в полете.

Но у лазера и радиооружия разный принцип работы. Лазер бьет точно в цель узким лучом. А вот радиоволны от RF DEW могут накрыть широкую область и вывести из строя сразу несколько аппаратов — что особенно ценно при атаке роем.

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#великобритания #дроны #беспилотники #рэб #радиоволны #rf dew
Источник: des.mod.uk
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