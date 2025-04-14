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Fantoci
ChatGPT теперь запоминает всю информацию, которую говорят ему пользователи
Как обычно, новая функция внедряется постепенно. Сначала её получат подписчики Pro и Plus.

Если вы когда-нибудь ругали своего ChatGPT или просто болтали с ним о чём-то личном, думая, что он к утру всё забудет, так вот, эти времена прошли. Сэм Альтман, руководитель компании OpenAI, объявил, что программисты прокачали память ChatGPT. Таким образом, что он будет помнить вообще всё, о чём вы с ним когда-либо говорили. Зачем? Чтобы бот был больше похож на личного помощника, говорит Альтман. Мол, так он лучше поймёт, как с вами общаться, и сможет подстраиваться лично под вас.

Следует отметить, что память ChatGPT уже прокачивали несколько раз, но хватало её от силы на пару недель разговоров. Этого было достаточно, чтобы не терять нить беседы, если вы обсуждали что-то длинное или работали над каким-нибудь проектом вместе с ИИ. Он даже немного учился подстраивать ответы под ваш стиль. Но всё равно это было не то... Ведь для чего-то, смахивающего на настоящего помощника, этого маловато было. Ведь он мог запросто забыть тот самый важный разговор про ваш бизнес-план.

А вот теперь, похоже, всё. ChatGPT будет помнить вообще всё. И это, конечно, кардинально меняет дело. Можно будет прямо попросить: «Привет, ChatGPT. Посмотри-ка нашу историю переписки и скажи, что мне, по-твоему, сейчас больше всего нужно?». Или: «Слушай, судя по тому, что мы обсуждали, как мне лучше раскидать свои дела на неделе?». Или даже: «А давай поиграем в психолога: как думаешь, о чем мне стоит с тобой поговорить?». Понятно, что и помогать нам организовывать жизнь ему будет куда проще, если он будет в курсе всех наших дел.

Правда, не ждите чуда сразу. Как обычно у ChatGPT, новую суперпамять будут внедрять поэтапно. Первыми её получат те, кто платит за подписку Pro или Plus. И, может быть, на какое-то время это так и останется функцией для «премиальных» пользователей. Хотя, если подумать, в будущем такая бездонная память, скорее всего, станет стандартом для всех продвинутых ИИ. ChatGPT просто первый рванул вперёд.

Но вот какая мысль меня беспокоит, при всей привлекательности этой идеи... Не станут ли люди теперь осторожнее в своих вопросах к ChatGPT с такой-то памятью? Ведь важно понимать: ChatGPT – это не личный дневник, он не приватный по умолчанию. Всё, что вы ему говорите (и пишете, и надиктовываете голосом), может уйти на дальнейшее обучение нейросети, если вы сами это не запретили в настройках. А теперь представьте: любой, кто доберется до вашего аккаунта или просто до вашего телефона/компьютера, сможет парой простых запросов выудить из ChatGPT самые сокровенные детали вашей жизни, которые вы ему доверяли.

Может, стоит добавить в настройки что-то вроде: «Перед выдачей личных данных спрашивать пароль»? Или просто не делиться с ИИ секретами… Но где тут взять золотую середину? В общем, прогресс не остановить. Осталось научить ChatGPT правильно шутить — и тогда он точно станет лучшим виртуальным другом. Хотя… Вы бы доверили ему свои секреты?

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#искусственный интеллект #openai #chatgpt #сэм альтман
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