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Fantoci
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые в деталях запечатлел полярные сияния на далеком Нептуне
Еще выяснилось, что атмосфера Нептуна за последние десятилетия стала значительно холоднее.

Когда говорят о Нептуне, то в голове сразу всплывают те первые, еще немного размытые снимки "Вояджера", сделанные в далеком 1989 году. Казалось, тогда мы увидели максимум, что возможно. Но вот пришла эра «Уэбба», и оказывается, что мы только начинаем по-настоящему всматриваться в эту ледяную планету. И если «Вояджер» был начинающим фотографом, то «Уэбб» словно профессионал, который наконец-то проявил на снимке все краски и детали – особенно, когда речь заходит о полярных сияниях Нептуна. Ведь если раньше мы лишь догадывались об их существовании по инфракрасному "свечению", то теперь, благодаря «Уэббу», мы видим их воочию, словно заглядываем в окно на ночное небо другой планеты.

И вся эта красота стала возможной благодаря июньским наблюдениям 2023 года. В тот самый момент мощнейший инструмент «Уэбба» NIRSpec, словно космический "всевидящий глаз", был направлен на Нептун и изучал оба его полушария одновременно. А потом, ученые – словно настоящие детективы – взяли полученные данные и начали искать следы чего-то неуловимого. Их цель – ионы триатомного водорода, H3+. Его иногда пафосно называют «молекулой, создавшей видимую Вселенную», и не зря – он играет ключевую роль в химии космоса. Теория говорила: он должен быть в атмосфере Нептуна. И вот, несмотря на все теории, на Нептуне ее до сих пор не находили. Как будто планета хранила свою маленькую тайну.

И каков же результат? Ура, H3+ обнаружен! Давняя загадка наконец-то получила ответ. И что особенно интересно – именно эта молекула "ответственна" за полярные сияния на других планетах. Наконец-то мы видим их не как абстрактные данные, а как реальное явление. И в качестве вишенки на торте – потрясающее изображение самих сияний. На снимке «Уэбба» они словно небесные акварели, разливаются голубыми пятнами на фоне Нептуна. Для лучшего восприятия, это изображение даже наложили на снимок «Хаббла», сделанный ранее. Так и получается, что мы видим как бы "эволюцию" наших знаний о Нептуне – от первых, более скромных снимков, до вот такой вот завораживающей картины.

Знаете, что еще удивительно? Полярные сияния Нептуна – совсем не такие, как, скажем, на Земле. У нас они пляшут вокруг полюсов, а на Нептуне – расположились где-то посередине, в средних широтах. Ну, если проводить аналогии с Землей, это примерно широта Южной Америки. Вот уж действительно, космос полон сюрпризов! И причина, как выясняется, в "чудачествах" магнитного поля Нептуна. Оно у него наклонено под каким-то невероятным углом – почти 50 градусов! Вот и получается, что сияния как бы "сдвигаются" от полюсов, демонстрируя нам еще одну уникальную особенность этой загадочной планеты.

Но на этом сюрпризы не закончились, оказывается температура атмосферы Нептуна за последние десятилетия заметно упала. Сравнение с данными «Вояджера» показало – за прошедшие 34 года верхушка атмосферы Нептуна прилично так остыла, почти вдвое! Ученые связывают это с ослаблением полярных сияний. Получается, есть какая-то тонкая связь между температурой и этими атмосферными явлениями. И что самое интересное – все это происходит на планете, которая находится так далеко от Солнца! Это как лишнее напоминание о том, что космос – это динамичная и постоянно меняющаяся среда, даже на самых, казалось бы, "спокойных" окраинах Солнечной системы.

Что дальше? А дальше – еще больше исследований с помощью «Уэбба». Ученые планируют наблюдать за Нептуном целый солнечный цикл, целых 11 лет! Чтобы, знаете, как говорится, "докопаться до истины". Раскрыть все секреты магнитного поля Нептуна, понять, как на него влияет Солнце, и вообще, что еще интересного скрывает эта далекая, но теперь уже такая близкая благодаря «Уэббу», планета. В общем, следим за открытиями – космос продолжает удивлять!

#космический телескоп джеймс уэбб #нептун #полярные сияния #h3+ #ионы триатомного водорода #триатомный водород #хаббла
Источник: science.nasa.gov
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