Своего преемника Лип-Бу Тана он назвал «идеальным капитаном» в наши непростые времена.

Когда Пэт Гелсингер неожиданно покинул компанию Intel осенью прошлого года, многие задались вопросом: куда же направится этот техногуру с амбициями размером в кремниевую долину? Ответ пришёл недавно — и он оказался неожиданным. Бывший глава Intel долго отсиживаться в тени явно не собирался и дал о себе знать через LinkedIn, объявив о новом, весьма любопытном повороте в своей карьере. При этом он не забыл послать "лучи поддержки" родной компании и сменившему его Лип-Бу Тану. Так где же теперь проявит свои таланты Гелсингер? Его новым поприщем стала компания Gloo, где он занял сразу две ключевые должности: исполнительного председателя и главы технологического направления. А сама Gloo — это, скажем так, игрок на довольно специфическом поле: компания разрабатывает цифровую платформу для церквей и других религиозных организаций. Неожиданно? Пожалуй, да, но только на первый взгляд.

Оказывается, это не случайный выбор. Гелсингер рассказал, что его история с Gloo насчитывает уже добрый десяток лет — он был и в совете директоров, и в числе инвесторов. «Главная идея Gloo — создать технологическую площадку, которая связывает и оживляет всю экосистему веры, — и это то, что находит отклик в моей душе, совпадает с моим пониманием цели», — делится он. Для Гелсингера, человека с явными ценностными ориентирами, такой шаг выглядит вполне логичным продолжением пути.

И вот тут начинается самое интересное: Гелсингер собирается активно внедрять в Gloo искусственный интеллект. Ирония судьбы, не иначе! Ведь еще недавно Моррис Чанг, патриарх и основатель TSMC (тайваньского гиганта полупроводников, который для Intel и конкурент, и партнер), упрекал Гелсингера как раз в том, что тот в Intel слишком увлекся возрождением собственного производства чипов, подзабыв про ИИ. Хотя, справедливости ради, Intel искусственный интеллект не игнорировала, просто делала это как-то неспешно, уступая пальму первенства Nvidia, которая сделала на ИИ ставку еще на заре этой технологии и, скажем прямо, сорвала куш, став лидером на сегодняшний день. Теперь же, в Gloo, Гелсингер смотрит на ИИ под другим углом — как на мощный инструмент и особую ответственность именно для религиозных сообществ.

Его слова звучат почти как манифест: «Сейчас как никогда важно, чтобы сообщества верующих взяли на себя активную роль и помогли направить развитие технологий во благо». И в его словах есть смысл, ведь мы уже видели на примере социальных сетей, насколько стремительно, глубоко и надолго технологические изменения могут проникать в нашу жизнь. «ИИ — это сила еще более внушительная, хоть пока и дремлющая. Наш прямой долг — сделать так, чтобы он обогащал человеческий опыт, а не разрушал его».

Гелсингер также заинтриговал своих подписчиков, пообещав в скором времени поделиться и другими новостями о «новой главе» своей жизни. Что ж, будем ждать.

Но и про Intel он не забывает. В недавнем интервью каналу CNBC Гелсингер открыто пожелал бывшей компании успеха. Как метко подметили редакторы из Tom's Hardware, главной задачей Гелсингера в Intel было вернуть ей корону лидера в производстве чипов. Он ушел буквально за шаг до финиша в разработке суперсовременного техпроцесса 18A (уровень 1,8 нанометра), на который он, по сути, поставил всё будущее компании. И вот теперь, когда до запуска массового производства рукой подать, ему остается лишь наблюдать со стороны. Но, судя по всему, он искренне болеет за свое детище. Он поддержал нового CEO, Лип-Бу Тана, но тут же добавил ложку дегтя, напомнив о вечной проблеме — давлении со стороны Уолл-стрит.

Его слова о «близорукости Уолл-стрит» (извечной гонке за быстрой прибылью в ущерб долгим стратегическим играм) звучат как хорошо знакомая песня для любого человека, который следит за миром больших технологий. «Это невероятно усложняет такие масштабные, прорывные проекты. И именно поэтому я снова и снова от всего сердца желаю Intel и лично Лип-Бу сил и удачи, чтобы довести до конца этот поистине фундаментальный для компании путь», — с чувством сказал Гелсингер. Похоже, его сердце все еще немного там, в Intel.