Важным достижением новой технологии стало кардинальное улучшение качества изображения при просмотре под острыми углами.

Рынок телевизоров премиум-класса в скором времени может ожидать серьезное потрясение. Японская компания Sony представила революционную разработку для телевизионных экранов – технологию, получившую название General RGB LED Backlight Technology, что можно перевести как "Общая технология RGB LED-подсветки". Несмотря на несколько громоздкое имя, суть технологии поистине впечатляет. Инженеры Sony совершили прорыв, заменив традиционные синие светодиоды, применяемые в современных LED телевизорах, на принципиально новые RGB светодиоды. Новая технология позволяет подсветке, расположенной за пикселями экрана, излучать свет непосредственно нужного цвета, минуя необходимость в использовании цветных фильтров или квантовых точек для формирования цветовой палитры. Результатом этого инновационного подхода становится изображение с более богатой и глубокой цветовой гаммой, а также значительно повышенной общей яркостью по сравнению с привычными mini-LED дисплеями. По мнению экспертов, эта технология обладает потенциалом всерьез конкурировать с признанным лидером рынка – OLED-телевизорами.

В настоящее время на рынке телевизоров среднего и премиального класса доминируют две основные технологии: mini-LED LCD и OLED. Первая из списка технология mini-LED LCD представляет собой усовершенствованную версию жидкокристаллических экранов, где подсветка обеспечивается матрицей из сотен, а порой и тысяч миниатюрных светодиодов, расположенных за LCD-панелью. Эти светодиоды управляются зонально, подсвечивая изображение именно там и в той степени, где это необходимо. Такой подход идеально подходит для достижения роскошных HDR-бликов без нежелательного эффекта "засветов" вокруг ярких объектов на темном фоне. Однако, несмотря на свои достоинства, технология mini-LED LCD не является идеальной. В свою очередь, OLED (Organic Light Emitting Diode) экраны используют органические светодиоды, каждый из которых является независимым источником света для отдельного пикселя. Благодаря возможности полного отключения каждого пикселя, OLED-телевизоры достигают непревзойденной контрастности и бескомпромиссной глубины черного цвета, а также более тонкой и нюансированной передачи HDR-контента. Тем не менее, OLED-технология имеет свои ограничения, в частности, она уступает mini-LED в достижении максимальной яркости. Новая RGB LED технология Sony стремится найти оптимальный баланс между преимуществами обеих технологий, предлагая зрителю лучшее из обоих миров.

Новая разработка Sony, хотя и не обладает пиксельной точностью управления светом, как OLED, что потенциально может незначительно сказаться на контрастности и времени отклика, тем не менее, RGB светодиоды демонстрируют существенно превосходящие возможности в воспроизведении цветовой палитры по сравнению с традиционными mini-LED. Более того, по информации авторитетного издания The Verge, новая технология позволяет достигать исключительной яркости изображения. В ходе демонстрации прототип телевизора на базе RGB LED с легкостью превзошел по яркости даже флагманский супер-яркий телевизор Sony Bravia 9, выдав ошеломляющие 4000 нит. Такие показатели яркости ранее были доступны лишь в профессиональных референсных мониторах, используемых для цветокоррекции и создания видеоконтента. (Пояснение: Нит – единица измерения яркости. 4000 нит – высокий показатель, характерный для профессионального оборудования, где критически важны максимальная точность цветопередачи и яркость изображения.)

RGB LED от Sony особенно впечатляют в передаче насыщенных красных оттенков, при этом не уступая OLED в отображении синих и зеленых цветов. Источник: Sony

Еще одним весомым преимуществом новой технологии RGB LED является значительное улучшение углов обзора. В течение многих лет ограниченные углы обзора оставались ахиллесовой пятой mini-LED телевизоров. Зрители, располагавшиеся под острым углом к экрану, часто сталкивались с проблемой потери насыщенности цветов или появлением паразитного зеленоватого оттенка. Судя по первым отзывам, с появлением RGB LED эта досадная проблема полностью устранена.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что технология разработана компанией Sony, нет оснований полагать, что она станет эксклюзивом для телевизоров этого бренда. Авторитетный портал Digital Trends провел тестирование телевизора Hisense, основанного на новой RGB LED технологии, и также выразил восторг от увиденного. Эксперты издания подчеркнули, что новая технология обладает лучшей масштабируемостью по сравнению с традиционными mini-LED, что в перспективе может привести к появлению более доступных по цене телевизоров с большими диагоналями, преодолев ценовой барьер, который сейчас делает 77-дюймовые и более крупные модели непозволительной роскошью для многих потребителей. В заключении Digital Trends отмечает, что RGB LED, возможно, и не является мгновенным "убийцей OLED", но в долгосрочной перспективе вполне может им стать. Насыщенность и глубина цветов, демонстрируемые новой технологией, в ряде случаев бросают вызов даже возможностям OLED, при этом RGB LED предлагает превосходную яркость и широкие углы обзора.

Если инженерам удастся дополнительно усовершенствовать скорость отклика RGB LED, что особенно важно для геймеров, эта технология вполне может стать долгосрочной заменой OLED, подобно тому, как в свое время OLED экраны вытеснили с рынка плазменные телевизоры, некогда считавшиеся вершиной качества изображения. (Пояснение: Плазменные телевизоры были популярны до появления OLED и предлагали высокое качество изображения, но уступали по энергоэффективности и имели другие недостатки.)