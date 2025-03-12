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Fantoci
AMD намерена существенно повысить производительность новых процессоров Zen 6 благодаря 24 ядрам
Ранее AMD размещала до восьми ядер на одном чиплете (CCD), то Zen 6, по всей видимости, позволит увеличить это число до двенадцати.

Впервые за последние шесть лет компания AMD решилась на значительное увеличение числа ядер в своих флагманских процессорах. В сети появились данные о новом поколении процессоров Zen 6, которое может ознаменовать собой самый большой скачок в количестве ядер за последние несколько лет. Вскоре после выхода высокопроизводительного Ryzen 9 9950X3D, предназначенного как для геймеров, так и для профессионалов, появились первые инсайды о будущих чипах Ryzen 10000.

По информации, полученной от источников Moore'sLawIsDead и ChipHell (и опубликованной Tom's Hardware), флагманские модели на базе архитектуры Zen 6 могут получить до 24 вычислительных ядер. Главным нововведением станет увеличение количества ядер в одном чиплете (CCD) до 12. Напомним, что начиная с линейки Ryzen 3000, выпущенной в 2019 году, AMD ограничивалась восемью ядрами на один CCD.

Следует отметить, что новый подход к компоновке процессоров не ограничивается просто увеличением количества ядер. AMD перешла на использование нескольких кристаллов (чиплетов) при разработке своих процессоров несколько поколений назад. Раньше в каждом чиплете CCD размещалось до восьми ядер. Zen 6 в свою очередь обещает революцию: топовые процессоры, по всей видимости, будут состоять из двух CCD, каждый из которых содержит 12 новых ядер. При этом, что важно, объем кэш-памяти L3, по предварительным данным, не пострадает и составит до 4 МБ на каждое ядро, как и в текущем поколении Zen 5.

Не забыта и технология 3D V-Cache. Ожидается, что AMD, как и в предыдущих поколениях (Zen 4 и Zen 5), выпустит специальные версии процессоров Zen 6 с увеличенным объемом кэш-памяти, реализованным за счет вертикальной компоновки. Деталей о конфигурации 3D V-Cache пока нет: неизвестно, какой объем дополнительной памяти будет доступен и будет ли эта технология применена к обоим CCD.

Новые процессоры AMD Zen 6, скорее всего, будут производиться с использованием усовершенствованного технологического процесса. 

Особое внимание уделяется и гибридным процессорам (APU) с интегрированной графикой. AMD планирует значительно увеличить производительность графической подсистемы. APU отлично показали себя в компактных настольных системах и портативных игровых устройствах, что побуждает компанию укреплять свои позиции на этом рынке с выходом Ryzen 10000. В новом поколении APU, судя по всему, будет использован тот же чиплетный подход, что и в "классических" настольных процессорах. Ранее, напомним, применялся монолитный кристалл.

Мобильные APU с кодовым обозначением Medusa Point, согласно утечкам, будут включать один 12-ядерный CCD на архитектуре Zen 6, а также отдельный кристалл ввода-вывода (I/O die) площадью около 200 квадратных миллиметров. Кроме того, в состав APU войдут восемь графических блоков на базе архитектуры RDNA, 128-битный контроллер оперативной памяти и мощный блок NPU для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом. Есть также информация о возможном использовании технологии Infinity Cache для повышения производительности интегрированного графического ядра.

Для настольных ПК готовится версия APU под кодовым названием Medusa Ridge. Этот процессор сможет похвастаться двумя CCD (аналогичными Medusa Point), что в сумме даст 24 ядра. Он также получит мощный NPU, но, вероятно, будет лишен продвинутой графической составляющей, ориентируясь в большей степени на вычислительные задачи.

Больше информации о Zen 6 стоит ожидать ближе к концу текущего года, а выход первых моделей на рынок прогнозируется на начало 2026 года.

#amd #ryzen 9 9950x3d #zen 6 #ryzen 10000
Источник: tomshardware.com
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