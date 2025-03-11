Запуск нового чат-бота под названием Manus прошел в закрытом режиме с ограниченным доступом по приглашениям, что только подогрело интерес к новинке.

В технологическом сообществе появился новый объект обсуждения — китайский искусственный интеллект Manus, разработанный стартапом Butterfly Effect. Этот ИИ-ассистент позиционируется как система, способная функционировать без прямого человеческого участия, что вызвало неоднозначную реакцию экспертов отрасли. На данный момент мнения разделились: от выражений беспокойства до ноток разочарования.

Стартап Butterfly Effect на протяжении года втайне разрабатывал своего ИИ-ассистента под названием Manus. Сооснователь компании, Ичао Цзи, представил новинку в видеоролике на YouTube, подчеркнув, что видит в Manus принципиально новый этап в коллаборации человека и машины, возможно, даже как предвестника общего искусственного интеллекта (AGI). Под AGI подразумевается ИИ, способный мыслить и решать задачи на уровне человеческого интеллекта. Первый этап тестирования Manus прошел в закрытом режиме, по персональным приглашениям, что сделало доступ к новинке весьма ограниченным.

Первые отзывы, появившиеся в соцсетях, оказались весьма противоречивыми, колеблясь от восторженных до скептических. Виктор Мустар, руководитель отдела продуктового дизайна в Hugging Face, поделился в X (ранее известном как Twitter) своим впечатлением: "Получил доступ, и не ожидал такого результата… Manus – самый впечатляющий ИИ-инструмент из всех, что я когда-либо тестировал. Его агентские возможности просто поражают, открывая новые горизонты в мире искусственного интеллекта". В то же время, критики отмечали, что Manus испытывает затруднения даже с базовыми задачами, например, с бронированием авиабилетов, а некоторые пользователи сообщали о системных ошибках и зацикливании программы. Беспокойство также вызывает облачная архитектура Manus, поскольку обработка данных происходит на удаленных серверах, что ставит под вопрос безопасность пользовательской информации.

Важно отметить, что активная дискуссия о лидерстве китайских компаний в сфере искусственного интеллекта развернулась после январского прорыва компании DeepSeek. Разработанная ими ИИ-модель представляет собой серьезную конкуренцию решениям от OpenAI, Google и других американских технологических гигантов, при этом, по заявлениям, она обходится значительно дешевле в эксплуатации. Одной из последних тенденций в развитии искусственного интеллекта стало создание специализированных цифровых "агентов", ориентированных на выполнение конкретных задач в узких областях. Компании Anthropic и OpenAI также интегрируют подобные функции в свои AI-платформы с конца прошлого года.

Представители Butterfly Effect заявили, что Manus способен решать широкий спектр задач, включая такие сложные, как покупка недвижимости в Нью-Йорке или профессиональное редактирование подкастов. Однако, журналист издания TechCrunch, Кайл Виггерс, в своем обзоре рассказал о неудачных попытках Manus заказать ему обычный сэндвич или найти авиабилет в Японию в ходе тестирования.

Таким образом стремительный прогресс Китая в области искусственного интеллекта, несмотря на экспортные ограничения США на передовые микрочипы, вызвал серьезную обеспокоенность в Кремниевой долине. Кроме того, бесконтрольное внедрение ИИ-агентов в интернет-пространство порождает опасения относительно возможных сбоев и злоупотреблений. В частности, существует риск дестабилизации фондовых рынков из-за ошибок, допущенных ИИ-агентами при обработке информации. Мел Моррис, руководитель Corpora.ai, выразил мнение, что Manus не является "революционным прорывом" по сравнению с уже существующими ИИ-моделями, однако отметил потенциальную угрозу для конфиденциальности данных, связанную с доступом агента к удаленным компьютерным серверам.