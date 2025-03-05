У компании AMD есть все шансы завалить рынок внушительными объемами Radeon RX 9070 XT на старте продаж.

Конкуренция между AMD и Nvidia на рынке графических процессоров остается одной из самых напряженных в технологической индустрии. В этот раз AMD, по всей видимости, имеет шанс вырваться вперед за счет лучшей подготовки к старту продаж своей новинки — видеокарты Radeon RX 9070 XT. Хорошо известно, что недавний выпуск 50-й серии от Nvidia был омрачен серьезным дефицитом, оставившим магазины практически с пустыми полками. Известные производители видеокарт (партнеры Nvidia) попросту не получили достаточного количества графических процессоров для удовлетворения спроса. Однако, ситуация на рынке может кардинально измениться с выходом AMD Radeon RX 9070 XT, запланированным на 6 марта. По информации из надежных источников, компания AMD, похоже, учла ошибки конкурента и намерена обеспечить постоянные поставки востребованных видеокарт. Надежды на то, что геймеры смогут без проблем приобрести RX 9070 XT в день релиза и по адекватной цене, растут с каждым днем.

Авторитетный IT-ресурс Wccftech, ссылаясь на публикацию менеджера одного из крупных ритейлеров в социальной сети X, утверждает, что на складе уже находится больше экземпляров AMD Radeon RX 9070 XT, чем суммарно было получено всех видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии за все время. Учитывая, что к моменту написания этих строк до выпуска RTX 5070 остаются считанные часы, и поставки новых видеокарт уже начались, данная информация указывает на то, что покупателям, возможно, придется выбирать между покупкой RX 9070 XT и долгим ожиданием, пока Nvidia сможет нарастить поставки RTX 5070 Ti. Стоит напомнить, что RTX 5070 Ti, поступившая в продажу 20 февраля, была моментально сметена с прилавков в зарубежных магазинах.

Конечно, нельзя полностью исключать вероятность того, что Nvidia все же сможет обеспечить достойные запасы RTX 5070 к моменту старта продаж. Однако, ряд признаков говорит об обратном. В частности, бытует практика, когда розничные сети выражают уверенность в наличии достаточного количества товара, тем самым привлекая потенциальных покупателей. Однако, вместо этого, крупная сеть Micro Center уже сейчас предупреждает о возможном дефиците. Еще одним тревожным звоночком является тот факт, что на старте продаж RTX 5070 будут доступны только версии от сторонних производителей (AIC-партнеров), в то время как выпуск эталонной версии Founders Edition от самой Nvidia отложен до "конца марта". Таким образом, одна из наиболее желанных для многих геймеров модификаций карты на старте будет недоступна. Реальное положение дел станет известно уже сегодня.

Что касается ценообразования, то здесь также наблюдается интересная картина. Важно понимать, что текущие розничные цены на все новые видеокарты, как правило, превышают рекомендованные производителем значения, что обусловлено высоким спросом и ограниченным предложением. Nvidia установила рекомендованную цену для RTX 5070 Ti на уровне 749 долларов, а RTX 5070 должна поступить в продажу по цене от 549 долларов. В свою очередь, AMD заявила рекомендованные цены в 599 долларов за RX 9070 XT и 549 долларов за RX 9070. Такое ценовое позиционирование делает новые карты AMD прямыми конкурентами востребованных моделей Nvidia. Теперь ключевой вопрос заключается в том, сможет ли AMD конвертировать свою, казалось бы, лучшую подготовку к старту продаж в реальное рыночное преимущество и завоевать большую долю рынка.