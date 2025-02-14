По данным французской компании, прибыль от продаж игр за третий квартал снизилась на 47,5%.

Французский гигант игровой индустрии Ubisoft переживает непростые времена: финансовые показатели компании за третий квартал оказались значительно ниже ожидаемых. Основной причиной спада стала череда неудачных релизов и вынужденный перенос выхода долгожданной игры "Assassin's Creed Shadows", премьера которой теперь назначена на 20 марта после двух переносов с изначальной даты 15 ноября. На фоне этих финансовых неурядиц, будущее Ubisoft остается под вопросом, а руководство компании вынуждено принимать трудные решения о дальнейшей стратегии.

Особый удар по финансовым показателям нанесли сразу несколько факторов. Во-первых, релиз "Assassin's Creed Shadows", на который возлагались большие надежды, уже дважды откладывался. Изначально запланированный на ноябрь, теперь его выход перенесен на март следующего года, что существенно отодвигает момент получения прибыли от этого проекта. Во-вторых, не оправдали ожиданий и продажи "Star Wars Outlaws" – амбициозной игры, действие которой разворачивается в культовой вселенной "Звездных войн". Несмотря на громкое имя и потенциал блокбастера, игра не смогла достичь запланированных показателей, что признал финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге, общаясь с журналистами в Париже.

В результате, в третьем квартале доходы компании рухнули почти вдвое, сократившись на 47,5% и составив 318 миллионов евро (что эквивалентно 332 миллионам долларов США). Общая выручка за первые девять месяцев текущего финансового года также демонстрирует негативную динамику, снизившись почти на треть. Еще более красноречивым показателем является падение "чистых заказов" – ключевого параметра для Ubisoft, отражающего реальный объем продаж за вычетом отложенной выручки. В третьем квартале этот показатель обвалился более чем на 50%, а с начала года – почти на 45%. Стоит отметить, что еще в январе Ubisoft предупреждала инвесторов о возможном снижении прибыли, что лишь подтвердило серьезность финансового положения компании.

Несмотря на мрачную картину, в Ubisoft не теряют надежды на то, что именно "Assassin's Creed Shadows" станет той игрой, которая сможет переломить негативный тренд и принесет столь необходимую финансовую стабильность в конце года. В компании отмечают, что предварительные заказы на игру демонстрируют уверенный рост и соответствуют показателям "Assassin's Creed Odyssey" – одной из самых успешных частей франшизы. Особый интерес игроков подогревается сеттингом игры – средневековой Японией, которую фанаты серии давно мечтали увидеть в "Assassin's Creed". Руководство Ubisoft рассчитывает, что в долгосрочной перспективе "Shadows" сможет повторить успех "Valhalla" – предыдущего лидера продаж в серии, погружавшего игроков в эпоху викингов. Кроме того, компания планирует подогреть интерес аудитории выпуском нового загружаемого контента для популярного онлайн-шутера "Rainbow Six Siege". При этом, Ubisoft пока воздерживается от комментариев относительно потенциального влияния на свои доходы выхода новой консоли Nintendo Switch 2, релиз которой ожидается в конце года и может оживить игровой рынок в целом.

В сложившейся ситуации Ubisoft вынуждена идти на "трудные решения". В планах компании – сохранение ежегодного выпуска новых игр во вселенной "Assassin's Creed", которая остается главным источником дохода. Однако, финансовые трудности совпали с нарастающим недовольством сотрудников. Во Франции, где Ubisoft имеет крупное подразделение, проходят забастовки с требованием прекратить увольнения и улучшить условия труда в игровой индустрии. Компания уже заявила о намерении превысить запланированное сокращение расходов на 200 миллионов евро в текущем году и продолжить политику жесткой экономии в 2025-2026 годах. Генеральный директор Ив Гиймо, комментируя ситуацию, упомянул о "сложных, но необходимых мерах", подтвердив информацию о закрытии ряда студий Ubisoft по всему миру, включая подразделения в США, Японии и Великобритании. Кроме того, компания была вынуждена закрыть онлайн-шутер "XDefiant" из-за низкого онлайна, похоронив амбициозный проект, который рассматривался как потенциальный конкурент доминирующей на рынке серии "Call of Duty" от Activision.

На фоне финансовых проблем и реструктуризации, возобновились слухи о возможной продаже Ubisoft. Компания продолжает "стратегический пересмотр" своей деятельности, объявленный в январе, рассматривая различные варианты будущего. Одним из наиболее вероятных сценариев эксперты называют уход Ubisoft в частную собственность под контролем китайского технологического гиганта Tencent и семьи Гиймо, основателей компании, которые до сих пор сохраняют контроль над управлением. Tencent уже владеет значительным пакетом акций Ubisoft, и дальнейшее сближение выглядит вполне логичным шагом. Однако, помимо Tencent, среди потенциальных покупателей фигурирует и Savvy Games, принадлежащая инвестиционному фонду Саудовской Аравии, о чем сообщает французская деловая пресса. Таким образом, будущее Ubisoft остается неопределенным, и компании предстоит пройти через период серьезных трансформаций.