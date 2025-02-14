NVIDIA может намеренно затягивать выход своих продуктов, ожидая ответных действий от AMD с их видеокартами RX 9070 и 9070 XT.

Компания NVIDIA столкнулась с серьезными трудностями на старте продаж новой линейки графических карт RTX 50. По последним данным, выпуск долгожданных моделей RTX 5070 и RTX 5060 может быть отложен на более поздний срок, вплоть до апреля. Если верить новым слухам, более производительная модель RTX 5070 Ti по-прежнему планируется к выпуску в феврале, однако появление на прилавках обычной RTX 5070, вероятно, состоится не раньше марта, а RTX 5060, по словам инсайдеров, дебютирует лишь в апреле.

Напомним, что компания Nvidia анонсировала видеокарты RTX 50-й серии в начале 2025 года на выставке CES 2025, заявив о "революционных" возможностях новинок. Несмотря на предупреждения о возможных ограничениях поставок на первых этапах, топовые модели RTX 5090 и 5080 уже сейчас практически невозможно приобрести, что закономерно привело к резкому росту цен. Более доступные RTX 5070 и 5060, как показывает практика, будут пользоваться еще большим спросом, однако, в случае задержки их выхода и сохранения дефицита, многие геймеры могут столкнуться с серьезными проблемами при попытке обновить свою графическую подсистему в ближайшие месяцы и обратить свое внимание на продукцию конкурентов.

Новый виток слухов о переносе сроков старта продаж поступил от авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, который высказал мнение, что текущие ограничения в производстве флагманских моделей провоцируют дефицит, что, в свою очередь, неизбежно скажется и на доступности видеокарт среднего ценового сегмента – RTX 5070 и 5060. Подобная ситуация может также повлиять на судьбу RTX 5060 Ti, чей релиз изначально был намечен на март, и теперь, вероятно, ее запуск будет синхронизирован с RTX 5060 и состоится в апреле, причем, вероятно, первоначальные партии будут крайне ограничены.

Эти сведения подтверждают более ранние утечки от инсайдеров, указывавших на перенос сроков выхода RTX 5070 на начало марта вместо февраля. Изначально подобные задержки частично связывали с конкурентной борьбой Nvidia и AMD, ожидающей выпуска собственных видеокарт серии XX70 – Radeon RX 9070 и 9070 XT. Однако, если информация о задержках подтвердится и для других моделей, это свидетельствует о том, что проблема носит исключительно внутренний характер для Nvidia.

Следующие два месяца обещают стать весьма насыщенными для геймеров и энтузиастов, планирующих апгрейд видеокарты. Несмотря на собственные задержки AMD с выпуском нового поколения RDNA4, в ближайшее время нас ожидает появление целой плеяды новых графических ускорителей: RTX 5070 Ti, 5070, 5060 Ti, 5060, а также AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT.

На данный момент остается открытым вопрос о том, как новые видеокарты будут соотноситься друг с другом по производительности и цене. Тем не менее, несмотря на возможные задержки, ждать осталось совсем недолго. Однако, если проблемы с поставками действительно возникнут на старте продаж, то период ожидания для всех желающих приобрести новинки может значительно затянуться.