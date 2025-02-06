По словам Лизы Су, новые видеокарты обеспечат высококачественный игровой опыт для более широкой аудитории.

Финансовый отчёт AMD за последний квартал демонстрирует инвесторам в целом позитивную динамику. Компания сообщила о выручке в 7,7 миллиарда долларов и 51% рентабельности, что превышает показатели прошлого года (6,2 миллиарда и 47% соответственно). Главный вклад в успех внесло подразделение, занимающееся решениями для центров обработки данных, чья прибыль достигла 3,9 миллиарда долларов благодаря востребованности серверных процессоров Epyc и ускорителей искусственного интеллекта Instinct. Процессоры Ryzen также демонстрируют хорошие продажи, обеспечив клиентскому подразделению доход в 2,3 миллиарда долларов.

Важно отметить, несмотря на то, что финансовые показатели AMD в целом демонстрируют уверенный рост, игровое подразделение компании переживает не лучшие времена. Его доходы составили 563 миллиона долларов, что на 59% ниже прошлогодних показателей. Генеральный директор AMD, Лиза Су, объяснила это сокращением продаж как дискретных графических адаптеров, так и заказных чипов, предназначенных для игровых консолей, таких как Xbox и PlayStation.

Аналитики рынка также подтверждают сдержанный интерес покупателей к видеокартам серии Radeon RX 7000, которые выходили на рынок с конца 2022 года по начало 2024 года. Даже статистика Steam Hardware Survey, хоть и не являющаяся абсолютно точной, но в целом отражающая расстановку сил на рынке GPU, не показывает ни одной модели RX 7000 в первой полусотне популярных видеокарт. Лишь две модели – 7900 XTX и 7700 XT – встречаются в достаточном количестве игровых ПК, чтобы быть упомянутыми в списке, остальные же относятся к категории «прочие». По оценкам Jon Peddie Research, на каждую видеокарту AMD приходится примерно семь-восемь проданных видеокарт Nvidia.

Тем не менее, компания AMD не теряет оптимизма. Лиза Су в ходе конференц-видеозвонка, посвящённого финансовым результатам, подтвердила скорый выпуск новой линейки Radeon RX 9000, анонсированной в январе на выставке CES 2025 (Consumer Electronics Show). Модели Radeon RX 9070 и 9070 XT позиционируются как решения для среднего ценового сегмента, и, по словам главы AMD, они призваны обеспечить «высококлассный гейминг для массовой аудитории».

Термин «массовый» в данном контексте допускает различные интерпретации. На презентации в рамках CES 2025, AMD сравнивала серию 9070 с видеокартами Nvidia, такими как RTX 4070 Ti (около 800 долларов) и 4070 Super (около 600 долларов), а также собственными моделями RX 7900 XT, 7900 GRE и 7800 XT (в диапазоне 500-830 долларов на момент написания). Этот ценовой разброс всё ещё превышает стоимость игровой консоли высокого уровня. Вероятно, для достижения комфортной частоты кадров в разрешении 4K новые видеокарты будут активно использовать технологии масштабирования, такие как AMD Fidelity Super Resolution (FSR), вместо того чтобы полагаться на ресурсоёмкий «нативный» 4K-рендеринг.

Однако, само заявление AMD о «массовом 4K-гейминге» говорит об уверенности компании в конкурентоспособности серии RX 9000. И анонсы Nvidia относительно следующего поколения видеокарт намекают на то, что у AMD появился редкий шанс укрепить свои позиции на рынке, предложив производительную и относительно доступную видеокарту.

Если не считать флагманскую GeForce RTX 5090, большинство представленных Nvidia моделей 50-й серии не выглядят как революционный шаг вперёд по сравнению с 40-й серией. Особенно это касается GeForce RTX 5070, рекомендованная цена которой составляет 550 долларов, и которая при этом оснащена меньшим количеством ядер CUDA, чем прошлогодняя RTX 4070 Super.

AMD делает громкие, но пока расплывчатые заявления о преимуществах архитектуры RDNA 4. Источник: AMD

Серия RX 7000, как правило, предлагалась по более привлекательной цене, чем аналогичные решения от Nvidia, но ценовая разница не была настолько значительной, чтобы компенсировать такие преимущества конкурента, как технология DLSS, лучшая энергоэффективность и более высокая производительность в играх с трассировкой лучей. Вероятно, конкуренция со стороны AMD сдержала ценовой рост Nvidia – модель 4060 оказалась несколько дешевле 3060, а обновлённые версии 4070 и 4080 стали более привлекательными с точки зрения соотношения цены и производительности. Но, как показывает практика, этого оказалось недостаточно, чтобы сделать 7000 серию желанной покупкой для геймеров.

Но в этом году удачное сочетание характеристик и цены может стать ключом к успеху Radeon RX 9000 там, где серия 7000 не смогла закрепиться. Имеющиеся на данный момент фрагментарные сведения о моделях 9070 и 9070 XT указывают на то, что AMD учла недостатки предыдущего поколения. Переход на 4-нм техпроцесс TSMC должен повысить энергоэффективность, улучшенная технология масштабирования FSR 4 с элементами машинного обучения может сократить разрыв в качестве изображения с DLSS, а новые ускорители трассировки лучей должны исправить ситуацию с производительностью в играх с трассировкой лучей, которые были слабым местом карт серий 6000 и 7000.

Конечно, не исключено, что финальные версии 9070 окажутся не столь впечатляющими, как на бумаге. В любом случае, более подробная информация появится уже в ближайшем месяце.