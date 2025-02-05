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Fantoci
Ученые провели необычный эксперимент во время которого имитировали внеземную жизнь
Главная цель исследования — определить, какие земные технологические сигналы, или "техносигнатуры", были бы наиболее заметны для наблюдателей, находящихся на огромном расстоянии от нашей планеты.

Поиск внеземной жизни — одна из самых важных задач современной науки. Однако, не менее важным представляется и обратный вопрос: как, в свою очередь, инопланетные цивилизации могли бы обнаружить нас? Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты Института SETI провели необычный эксперимент. Они попытались взглянуть на Землю глазами гипотетических инопланетян, задавшись целью определить, какие из наших "техносигнатур" (технологий) могут служить маяками, указывающими на существование разумной жизни на нашей планете. Результаты этого исследования оказались весьма показательными, демонстрируя как разнообразие способов, которыми человечество заявляет о себе во Вселенной, так и то, какие из этих космических "визитных карточек" с наибольшей вероятностью привлекут внимание потенциальных инопланетных соседей.

В основе эксперимента, руководителем которого выступила София Шейх, исследовательница "техносигнатур" из SETI, при поддержке экспертов из Центра внеземного разума Университета штата Пенсильвания, лежит ряд допущений. Первое и главное – рассматривается гипотетическая внеземная цивилизация с планеты, аналогичной Земле, так называемой "зеркальной Земли", расположенной на значительном удалении от нас, на другом краю галактики. Второе важное условие – предполагается, что уровень технологического развития этой инопланетной цивилизации сопоставим с земным, и они используют технологии примерно столько же времени, сколько и человечество. Таким образом, в "арсенал" их поисковых средств входят ракеты, спутники, радиотелескопы, инфракрасные обсерватории и прочие инструменты, известные и нам, но не более совершенные, чем наши собственные.

Аналогично тому, как земные ученые используют передовые технологии для обнаружения следов жизни как в пределах нашей галактики, так и за ее пределами, воображаемые инопланетяне SETI применили бы схожий подход. Их цель – поиск инопланетных для них "техносигнатур", то есть проявлений технологической активности, которые могли бы свидетельствовать о присутствии разумных существ.

Согласно данным, опубликованным SETI в понедельник, наиболее заметными "маяками" Земли, вероятно, оказались бы сигналы планетарных радаров, подобных тем, что излучала ныне выведенная из эксплуатации обсерватория Аресибо. Эти сигналы различимы с расстояния в 12 тысяч световых лет. Вторую строчку в рейтинге заметности занимают радиосигналы, излучаемые антеннами "Сети дальней космической связи" НАСА. Примерно на том же уровне заметности находятся атмосферный диоксид азота, лазерное излучение и сигналы сотовой связи стандарта LTE. Однако, такая "видимость" последних трех факторов обусловлена предположением, что инопланетные наблюдатели обладают обсерваториями, сравнимыми по мощности с перспективными земными проектами, такими как космический телескоп "Джеймс Уэбб" и будущая "Обсерватория обитаемых миров". Огни крупных городов и тепловые аномалии оказались бы менее заметными. А вот транзитные спутники можно было бы засечь лишь с относительно небольшого расстояния, порядка 225 миллионов километров – это дистанция, сопоставимая с расстоянием между Землей и Марсом.

График, иллюстрирующий максимальную дальность обнаружения различных земных техносигнатур. Источник: Институт SETI

"Главная идея этого проекта – немного "спустить SETI с небес на землю", чтобы трезво оценить текущую ситуацию с земными техносигнатурами и возможностями их обнаружения," – поясняет Мэйси Хьюстон, астрофизик и соавтор исследования. "В контексте SETI было бы наивно полагать, что внеземная жизнь и технологии будут зеркальным отражением наших. Однако, четкое понимание того, что именно представляет собой "наше", позволяет более реалистично взглянуть на перспективы поисков SETI".

Эксперимент SETI пополнил растущий список исследований, рассматривающих Землю и ее разумное население с точки зрения гипотетических инопланетных наблюдателей. В частности, в прошлом году автоматический аппарат JUICE, принадлежащий Европейскому космическому агентству, во время своего перелета к Юпитеру, подтвердил обитаемость Земли, проведя соответствующие измерения. Несколькими годами ранее, ученые из Лаборатории прикладной физики имени Джонса Хопкинса предложили оригинальный подход к поиску Земли, перевернув "с ног на голову" транзитный метод, который уже более двух десятилетий успешно используется для обнаружения экзопланет. Они задались вопросом: как можно было бы использовать этот метод для обнаружения Земли с другой планеты?

В заключение, все эти исследования подводят нас к важному выводу: если мы не являемся единственной разумной цивилизацией во Вселенной, то вопрос заключается не в том, случится ли контакт, а в том, кто проявит инициативу первым – мы или инопланетяне.

#вселенная #seti #внеземная жизнь #техносигнатуры
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