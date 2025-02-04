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Fantoci
Неудачные испытания космического корабля SpaceX Starship уже привели к экологическим проблемам
Британские ученые рассчитали, что при взрыве ракеты в воздух попадает 85,5 тонн оксидов — это равноценно работе 450 среднестатистических ТЭЦ в течение часа.

Захватывающие дух запуски мегаракет Starship от компании SpaceX, безусловно, привлекают внимание всего мира, однако, пожалуй, еще большее впечатление производят их эффектные взрывы. Однако последствия этих неудач, как выяснилось, оказывают негативное влияние на окружающую среду. Последние несколько лет прогресс в освоении космоса неоспорим, но экологическая цена этого прогресса становится все более очевидной и, по мнению экспертов, оказывается намного опаснее для всех нас, чем предполагалось ранее. После недавнего инцидента, когда космический корабль Starship потерпел крушение над Карибским морем, появились тревожные сигналы о загрязнении прибрежных зон и ухудшении качества воздуха в регионе.

Напомним вам, что последний январский запуск Starship завершился неудачей – ракета не достигла орбиты, несмотря на успешное возвращение первой ступени на стартовую площадку, где ее уже ждала гигантская башня-манипулятор "Мехазилла" (Mechazilla). Взрыв произошел на внушительной высоте – около 145 километров над Землей, сопровождаясь феерическим дождем обломков, которые "зеваки" могли видеть как с земли, так и с борта самолетов.

Однако, за внешней зрелищностью этих космических катастроф скрывается серьезная проблема – загрязнение окружающей среды. Обломки космического корабля, выброшенные на берег островов Тёркс и Кайкос, стали настоящей проблемой. Их количество настолько велико, что находчивые местные жители и туристы даже наладили торговлю космическим мусором на онлайн-аукционе eBay. Поток обломков, выбрасываемых на берег, не иссякает, и теперь к проблеме загрязнения побережья добавилось беспокойство по поводу загрязнения атмосферного воздуха.


По данным исследования, проведенного Коннором Баркером, специалистом по атмосферной химии из Университетского колледжа Лондона, взрыв Starship мог привести к выбросу в верхние слои атмосферы до 45,5 тонн оксидов металлов и около 40 тонн оксидов азота. Чтобы оценить масштаб, достаточно сказать, что объем вредных веществ, попавших в атмосферу в результате всего одного неудачного испытания, сопоставим с третью от общего количества веществ, ежегодно сгорающих в атмосфере при падении метеоритов.

Особую тревогу вызывает попадание в атмосферу оксидов азота. Эти соединения, как известно, оказывают крайне негативное влияние на озоновый слой Земли, защищающий планету от ультрафиолетового излучения. Выбросы от Starship могут замедлить процесс восстановления озонового слоя, который, к слову, только начал демонстрировать признаки восстановления после критического состояния, зафиксированного в 90-х годах прошлого века.

Обломки Starship продолжают выбрасывать на пляжи Теркс и Кайкос. Источник: Лори Кейн

Важно отметить, что приведенные цифры – это пока лишь приблизительные данные, как подчеркивает сам Баркер в интервью для портала Space.com. На данный момент нет точной информации о том, какая часть обломков сгорела в атмосфере, вызвав воздушное загрязнение, а какая упала в океан, загрязняя морскую среду. Вероятно, имеет место сочетание обоих факторов, но соотношение пока остается неясным.

В некоторой степени, использование нержавеющей стали в конструкции Starship снижает остроту проблемы по сравнению с традиционными ракетами из алюминиевых сплавов. При разрушении в атмосфере алюминиевые ракеты образуют оксиды алюминия, которые считаются особенно опасными для озонового слоя и могут влиять на способность атмосферы отражать солнечный свет, что, в свою очередь, может усугубить проблему глобального потепления. К тому же, мелкодисперсные частицы оксидов алюминия, попав в верхние слои атмосферы, могут оставаться там на протяжении длительного времени.

В свете этих событий, вопросы об экологическом следе космических запусков и возвращений становятся все более актуальными. Ожидается, что в ближайшие годы количество запусков будет неуклонно расти, благодаря развитию технологий многоразового использования ракет. Это открывает новые перспективы для освоения космоса, как в научных, так и в коммерческих целях, включая возможность промышленной добычи ресурсов на других планетах. Однако, похоже, Земле придется принять на себя еще один "космический удар", оплачивая прогресс ценой экологических рисков.

#илон маск #spacex #spacex starship #загрязнение атмосферы #загрязнение воды #загрязнение воздуха
Источник: space.com
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