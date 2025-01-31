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Fantoci
Рынок видеокарт снова лихорадит: цены на новую серию NVIDIA RTX 50 бьют рекорды
Крупнейшие ритейлеры сообщают о тотальном дефиците: найти видеокарты новой серии в свободной продаже практически невозможно.

Кто бы мог подумать, что RTX 5080 на старте продаж будет стоить минимум 1500 долларов, а за флагманскую 5090 попросят и вовсе 3100?! Рекомендованные производителем цены на новейшую линейку RTX 50, анонсированные на январской выставке CES 2025, сразу вызвали неоднозначную реакцию, но реальность первого дня продаж RTX 5090 и 5080 превзошла все самые пессимистичные прогнозы. Если учесть все внешние факторы, включающие в себя ценовую политику розничных сетей, ограниченные объемы поставок и, конечно же, вездесущих перекупщиков, то на выходе мы увидим невероятно завышенные цены на новые графические ускорители, которые вывели их на совершенно абсурдный уровень.

В начале года, на выставке Consumer Electronics Show, компания Nvidia представила миру серию RTX 50, в центре внимания которой оказался долгожданный RTX 5090. Этот графический монстр, оснащенный внушительным массивом CUDA-ядер, ультраскоростной памятью GDDR7 и ядрами RT и Tensor нового поколения, позиционировался как решение, способное вывести 4K-гейминг на принципиально иной уровень, даже с активной трассировкой лучей. Однако, как выяснилось, в реальности ситуация оказалась несколько скромнее, а RTX 5080 и вовсе вызвала сдержанное недоумение. Тем не менее, оба графических процессора, безусловно, демонстрируют прирост производительности по сравнению с предшественниками, обладают рядом новых функций и, по заявлениям Nvidia, должны были поступить в продажу по более привлекательной цене, чем текущие предложения на карты предыдущего поколения, включая вторичный рынок.

Однако реальность оказалась такова, что найти вожделенную новинку по цене, хотя бы отдаленно напоминающей заявленную, или вообще найти ее в наличии, сегодня практически невозможно. На момент подготовки этого материала найти RTX 5090 или RTX 5080 в свободной продаже по рекомендованной цене оказалось практически невыполнимой задачей. Крупнейшие ретейлеры рапортуют о полном отсутствии видеокарт на складах, а редкие экземпляры, появляющиеся в продаже, моментально сметаются с прилавков. Вместо заявленных 1000 долларов за RTX 5080 геймерам приходится выкладывать до полутора тысяч, а за RTX 5090, рекомендованная цена которой составляет 2000 долларов, просят свыше трех тысяч.

RTX 5090 и 5080 "нет в наличии" повсюду.

И это мы говорим лишь о предложениях в розничных сетях, где на момент написания статьи товары уже распроданы. Заглянув на онлайн-аукцион eBay, можно обнаружить цены, на фоне которых даже эти кажутся вполне умеренными. Один из лотов, собравший около 20 ставок, достиг отметки в 5000 долларов за предзаказ RTX 5090 с обещанием отправки после поступления товара. Аукцион на RTX 5080 приближается к 2000 долларам, также имея более 20 ставок и еще два дня до завершения торгов.

Конечно, нельзя исключать, что часть этих ставок носит шуточный характер или делается с целью искусственного завышения цены. Однако, если провести более тщательный анализ предложений, становится очевидно, что подобные объявления далеко не единичны. Потребители готовы платить колоссальные суммы, чтобы стать обладателями самых современных и производительных видеокарт. Ажиотаж достиг таких масштабов, что в Японии, например, разгорелся настоящий скандал вокруг лотереи, дающей лишь право на покупку одной из новых видеокарт 50-й серии.

Возможно, новинки и не оправдали в полной мере возлагаемых на них надежд, но хайп, созданный вокруг них, оказался достаточно сильным, чтобы заставить энтузиастов компьютерных игр с нетерпением ждать возможности выложить кругленькую сумму за заветный графический процессор.

#nvidia #rtx 5090 #rtx 5080 #ces 2025 #nvidia rtx 50
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