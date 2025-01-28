Современные реалии таковы, что оптические приводы становятся раритетом в компьютерной технике.

Рынок оптических носителей информации продолжает неуклонно сокращаться, и еще одним подтверждением этой тенденции стало решение корпорации Sony прекратить выпуск записываемых дисков Blu-ray. Эти накопители информации, появившиеся на заре эпохи цифрового контента почти два десятилетия назад, постепенно теряют свою актуальность. Все меньше пользователей компьютеров и бытовой техники оснащают свои устройства оптическими приводами, что закономерно снижает спрос на Blu-ray. В связи с этим японский технологический гигант объявил о завершении производства данного вида продукции, что может означать фактический конец эры записываемых Blu-ray как массового формата хранения данных.

Примечательно, что одновременно с этим заявлением Sony анонсировала прекращение выпуска и ряда других, еще менее востребованных форматов, включая записываемые MiniDisc, MD-Data и MiniDV кассеты. При этом японская компания подчеркивает, что данные меры не затронут производство Blu-ray дисков с фильмами и другим коммерческим видеоконтентом, которые по-прежнему остаются стандартом де-факто для обеспечения наивысшего качества изображения и звука без сжатия.

Напомним, Blu-ray диски вышли на рынок в 2006 году, вступив в конкурентную борьбу с форматом HD-DVD. В конечном итоге, благодаря тесному сотрудничеству Sony с ведущими киностудиями и выпуску игровой консоли PlayStation 3, оснащенной Blu-ray приводом, именно формат Sony одержал победу, став новым стандартом для видео высокой четкости, а впоследствии и для разрешения 4K. Однако уже через пару лет стриминговые сервисы, такие как Netflix, кардинально изменили ландшафт рынка, предложив пользователям более удобный и доступный способ потребления видеоконтента. С этого момента позиции Blu-ray начали постепенно ослабевать.

Игровая консоль PlayStation 3, оснащенная приводом Blu-ray, сыграла ключевую роль в победе формата. Источник фото: Sony.

Еще в прошлом году Sony намекала на пересмотр своей стратегии в отношении оптических дисков, сообщая о планах по "постепенному сворачиванию разработки и производства" записываемых форматов. В настоящее время наличие оптического привода в персональном компьютере – скорее исключение, чем правило. Обмен и хранение данных, которые ранее осуществлялись посредством "блестящих дисков", все активнее перемещаются в сферу облачных технологий и стремительно развивающихся твердотельных накопителей (SSD). Даже самые емкие записываемые диски BDXL, вмещающие до 128 ГБ информации, выглядят скромно на фоне современных SSD, чья емкость измеряется терабайтами и продолжает расти. Для хранения действительно больших объемов данных доступны жесткие диски, объем которых уже превышает 20 ТБ. Принципиальное отличие современных накопителей от BD-R заключается в возможности многократной и непрерывной перезаписи информации.

Новость о прекращении производства записываемых Blu-ray может вызвать ностальгию у энтузиастов, предпочитающих хранить свои архивы на физических носителях. Действительно, при соблюдении условий хранения, Blu-ray диски способны обеспечить сохранность данных на протяжении десятилетий, что является важным преимуществом в сравнении с другими форматами.

Тем не менее, на текущий момент у поклонников записываемых Blu-ray еще есть возможность приобрести их. На складах и в магазинах остается определенный запас нереализованных дисков, что обусловлено общим снижением интереса к оптическим технологиям. Кроме того, ряд других производителей, включая TDK и Mitsubishi, пока продолжают выпуск записываемых Blu-ray. Однако, вероятно, и они рано или поздно придут к аналогичному решению, что и Sony. Поэтому, для тех, кто особенно ценит возможность записи на Blu-ray, возможно, имеет смысл задуматься о создании некоторого запаса этих носителей.