Практика прекращения поддержки сразу нескольких поколений GPU распространена как среди Nvidia, так и среди AMD.

Владельцам популярных видеокарт прошлых поколений, таких как GeForce GTX 1060, стоит обратить внимание на последнюю новость о том, что компания Nvidia начала процесс сворачивания поддержки для целого ряда графических ускорителей, выпущенных несколько лет назад. Последний раз аналогичное масштабное прекращение поддержки драйверов Game Ready для устаревших графических процессоров от Nvidia происходило в 2021 году, и вот, история повторяется.

Эксперты считают, что данный шаг связан со скорым выпуском нового поколения видеокарт RTX 5000-й серии на базе передовой архитектуры Blackwell. Первенцем линейки станет флагманская RTX 5090, за которой последуют и другие модели. В то же время, как стало известно из примечаний к последней версии внутренней документации CUDA, обнаруженных ресурсом Tom's Hardware, компания постепенно отказывается от полноценной поддержки графических архитектур Maxwell (2014 г.), Pascal (2016 г.) и Volta (2017 г.).

Согласно официальным данным, поддержка CUDA для упомянутых архитектур, охватывающих широкий спектр видеокарт GeForce – от серии GTX 700 до GTX 1000 (включая такие знаковые модели как GTX 1060), а также ряд профессиональных карт Quadro и Titan, признана "функционально завершенной". Это означает, что в будущих релизах драйверов развитие функциональности для этих GPU будет заморожено. По всей видимости текущий декабрьский пакет драйверов Nvidia Game Ready является последним для выше перечисленных видеокарт и пока еще поддерживает указанные архитектуры, однако остановка развития CUDA – явный сигнал о том, что в обозримом будущем эти видеокарты будут исключены из списка поддерживаемых в новых версиях драйверов.

Следует отметить, что практика прекращения поддержки сразу нескольких поколений графических архитектур является распространенной как для Nvidia, так и для ее главного конкурента – AMD. Обычно такие "волны" прекращения поддержки устаревших GPU происходят раз в несколько лет. К примеру, AMD уже прекратила поддержку ряда популярных видеокарт в 2023 году. Обе компании, как правило, продолжают выпускать обновления драйверов для устаревших карт в рамках отдельных веток, однако такие обновления носят скорее формальный характер, выходя нечасто и сосредотачиваясь преимущественно на исправлениях безопасности, а не на добавлении новых функций или оптимизации производительности в современных играх.

Архитектуры Maxwell и Pascal в свое время стали основой для целого ряда культовых видеокарт. Среди них особо выделяется GeForce GTX 750 Ti на базе Maxwell, которая в свое время поразила своей энергоэффективностью, конкурируя с решениями AMD, потреблявшими вдвое больше энергии. Не менее легендарной стала и GeForce GTX 1060 на базе Pascal, которая на протяжении более пяти лет удерживала звание самой популярной видеокарты среди пользователей Steam, согласно данным Steam Hardware Survey – авторитетной статистики по компьютерному "железу". Примечательно, что даже сейчас, спустя годы, GTX 1060 по-прежнему входит в топ-20 самых распространенных видеокарт, опережая многие современные модели от AMD и Intel.

Полезная информация для геймеров: Отсутствие обновлений не сделает видеокарты мгновенно нерабочими, но постепенно приведёт к снижению производительности в новых играх и потере совместимости с современными технологиями вроде DirectStorage или Mesh Shading. Владельцам GTX 1060 уже сейчас предлагают протестировать игры в режиме Proton для Linux, потому что этот способ как правило продлевает жизненный цикл устаревающего «железа».