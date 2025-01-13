Инженеры Tesla установили, что сбой проявляется в автомобилях с устаревшим программным обеспечением.

В связи с выявленными неполадками в работе камер заднего вида, вызванных программным обеспечением, компания Tesla вынуждена отозвать с рынка внушительное количество своих электромобилей – 239 382 экземпляра. Непростое решение было принято вскоре после того, как Управление по расследованию дефектов США (ODI) начало проверку технологии "Actually Smart Summon", используемой в электромобилях компании. В зоне риска оказались владельцы самых популярных моделей, а именно Tesla Model 3 и S, выпущенных в 2023 и 2024 годах, а также Model X и Y 2023–2025 годов производства. Официальная причина отзыва кроется в потенциальном сбое программного обеспечения, который может привести к короткому замыканию на плате бортового компьютера. В результате этого водитель может потерять изображение с камеры заднего вида, что, безусловно, снижает безопасность при маневрировании задним ходом.

В компании Tesla отметили рост обращений по поводу замены бортовых компьютеров, начиная с 21 ноября 2024 года. Проведенное расследование выявило связь между этими поломками и версиями программного обеспечения, выпущенными ранее 2024.44.25.3 или 2024.45.25.6. Выяснилось, что сочетание этих устаревших версий с определенными аппаратными конфигурациями, особенно при пониженных температурах окружающей среды, может спровоцировать увеличение обратного тока и, как следствие, короткое замыкание в цепи питания. Это, в свою очередь, блокирует трансляцию изображения с камеры заднего вида на дисплей.

Для устранения возникшей технической проблемы Tesla оперативно выпустила обновление программного обеспечения, которое распространяется «по воздуху» (Over The Air, OTA). Владельцам электромобилей, столкнувшимся с коротким замыканием до установки указанных обновлений или более поздних версий, будет предоставлена возможность бесплатной замены бортового компьютера.

По состоянию на конец декабря 2024 года, компания зафиксировала 887 гарантийных обращений и 68 сообщений о проблеме, поступивших с мест эксплуатации автомобилей. Важно отметить, что на данный момент нет информации о дорожно-транспортных происшествиях, травмах или летальных исходах, связанных с данной неисправностью.

Дэн О'Дауд, основатель проекта The Dawn Project, прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что это уже второй случай за неделю, когда Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) принимает меры в отношении Tesla из-за недостатков программного обеспечения. По его мнению, это свидетельствует о наличии множества критических проблем с безопасностью в системах Tesla. Он задается вопросом, как можно доверять компании разработку полностью автономного управления, если она не может гарантировать надежную работу даже такой базовой функции, как камера заднего вида.

Следует отметить, что Tesla – не единственный автопроизводитель, столкнувшийся с трудностями, связанными с программным обеспечением камер заднего вида. В начале 2025 года британская компания Aston Martin также объявила об отзыве своих автомобилей по аналогичной причине. Однако масштабы проблемы в случае с Aston Martin значительно меньше – потенциально затронуто около 1450 автомобилей. Проблема заключается в том, что меню на главном экране иногда перекрывает изображение с камеры заднего вида. В большинстве случаев устранить неполадку можно с помощью обновления программного обеспечения «по воздуху», но для некоторых моделей потребуется визит к дилеру для установки обновления через USB-накопитель.