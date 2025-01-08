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Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
Ключевую роль в развитии "балконной" солнечной энергетики в Германии играет государственная поддержка.

В Германии набирает обороты тренд на использование балконных солнечных панелей, которые позволяют жителям экономить на электроэнергии. В один из зимних дней берлинец Йенс Сак, наблюдая за тем, как легкий снег покрывает его небольшие солнечные панели на балконе, достал смартфон, чтобы проверить их текущую выработку энергии. Несмотря на скромные показатели Сак в шутку признался в интернете в своей привязанности к уведомлениям о работе солнечных панелей, отметил, что с момента их установки в августе ему удалось сэкономить 79 евро. Согласно официальным данным, к концу 2024 года в Германии было установлено свыше 800 000 таких комплектов. Для европейской страны это впечатляющий показатель, обусловленный государственными субсидиями и стремлением населения снизить расходы на фоне высоких тарифов на электричество, и в настоящее время более чем вдвое превышает показатели предыдущего года и в десять раз – данные за 2022 год. Консалтинговая фирма EmpowerSource предполагает, что в настоящее время по всей стране функционирует около трех миллионов подобных установок, включая те, которые не прошли официальную регистрацию. Леонхард Пробст, научный сотрудник Института солнечных энергетических систем имени Фраунгофера, полагает, что реальное количество установленных комплектов может быть еще выше, так как многие пользователи не спешат их регистрировать.

"Балконная" солнечная энергетика, предлагая более доступную альтернативу фотоэлектрическим панелям на крышах и отличаясь простотой монтажа – достаточно лишь включить панель в розетку, – стремительно набирает популярность в Германии, стремящейся к переходу на возобновляемые источники энергии. Крупнейшая экономика Европы поставила цель – достичь 80% доли возобновляемых источников в общем энергопотреблении к 2030 году, по сравнению с 59% в 2024 году. В прошлом году солнечная энергия обеспечила 14,6% потребностей Германии в электроэнергии. Хотя балконные комплекты значительно уступают по мощности крышным установкам, они способны покрыть часть бытовых нужд, обеспечивая энергией, например, компьютеры или посудомоечные машины. По оценкам Пробста, на эти мини-станции приходится около двух процентов от общей установленной мощности солнечной энергетики Германии, достигающей почти 100 гигаватт. Тем не менее, он уверен в дальнейшем росте этой доли, подчеркивая, что такие комплекты способствуют популяризации солнечной энергии среди населения. "Это своего рода образовательный эффект", – объясняет он, – "знакомство большего числа людей с солнечной энергетикой может стимулировать их к инвестициям в более мощные системы".

Оливер Ланг, руководитель берлинской компании Sonnenrepublik, специализирующейся на балконных солнечных комплектах, отмечает значительный рост спроса в последние годы, связывая это с пандемией COVID-19 и началом вооруженного конфликта на Украине. "В начале это была нишевая история, спрос был минимальным, когда мы только начали продажи шесть лет назад", – рассказывает он. "Все изменилось во время пандемии, когда у людей появилось больше свободного времени, затем начались трагические события на Украине, вызвав опасения по поводу возможных перебоев с электричеством, и, наконец, заработали программы субсидирования". Стоит отметить, что, будучи менее мощными, чем крышные аналоги, балконные комплекты ориентированы на частичное обеспечение потребностей домохозяйства, находя применение в зарядке гаджетов или питании бытовой техники.

Существенным стимулом для роста популярности балконных солнечных панелей стали государственные субсидии. Кристоф Штадельманн, 60-летний учитель из Франкфурта, получил от городских властей компенсацию в размере половины стоимости своего комплекта, обошедшегося ему в 650 евро в начале прошлого года. Он рассчитывает полностью окупить свои инвестиции в течение трех лет. Ланг из Sonnenrepublik отмечает, что стоимость установки традиционных панелей на крышу, обладающих большей мощностью, начинается примерно от 15 000 евро, а срок их окупаемости составляет около 15 лет. Несмотря на стабилизацию цен на энергоносители в Германии после пикового скачка в 2022 году, они по-прежнему остаются одними из самых высоких в Европе. Опросы общественного мнения показывают, что стоимость жизни является одним из главных беспокойств избирателей в преддверии парламентских выборов, намеченных на 23 февраля. Сак признается, что при выборе балконных панелей именно экономическая выгода стала для него определяющим фактором, а не забота об окружающей среде. Правительство Германии активно поддерживает распространение балконных солнечных панелей, упростив процедуру их установки. Владельцам теперь не требуется регистрировать эти устройства, а жильцы многоквартирных домов могут устанавливать их без согласования с собственником или управляющей компанией. Кристиан Офенхойсле, основатель EmpowerSource, подчеркивает, что именно благоприятное регулирование является ключевым фактором, обеспечившим лидирующие позиции Германии в области использования балконных солнечных панелей по сравнению с другими европейскими странами. Мирьям Сак, жена Йенса, несмотря на переменчивую погоду в Германии, рекомендует балконные солнечные панели всем, у кого есть такая возможность: "Если у вас есть балкон и немного солнца, установка одной-двух панелей – отличный способ проверить, насколько это выгодно. Это просто, и ценовой диапазон позволяет подобрать вариант на любой бюджет".

#германия #европа #солнечные панели #солнечная энергетика #солнечная батарея
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