Особое внимание в новой стратегии уделяется поддержке частных компаний, которые занимаются разработкой орбитальных станций и технологий доставки грузов и экипажей на НОО.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) разработало новую стратегию, определяющую будущее присутствие человека на низкой околоземной орбите. Ключевым элементом этой стратегии является опора на частные космические компании, которые должны обеспечить непрерывное присутствие человека в космосе после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС), запланированного на 2030 год. В течение 2024 года специалисты НАСА активно работали над новой концепцией, целью которой является обеспечение жизнедеятельности человечества на околоземной орбите. В отличие от предыдущих космических программ, где основная роль отводилась самому агентству, новый подход делает ставку на коммерческий сектор.

Процесс разработки включал в себя широкое обсуждение с различными заинтересованными сторонами, включая сотрудников НАСА, правительственных партнеров, представителей промышленности, научного сообщества, международных космических агентств и широкой общественности. Более 1800 отзывов и два крупных семинара послужили основой для формирования 13 ключевых целей и 44 конкретных задач, охватывающих широкий спектр областей, таких как развитие коммерческой инфраструктуры, проведение операций, научные исследования, новые разработки для освоения дальнего космоса, международное сотрудничество, подготовка кадров, развитие технологий и инженерии, а также популяризация STEM-образования (наука, технология, инженерия и математика) и вовлечение общественности в космическую тематику.

Новый подход НАСА фокусируется на инвестициях в частные компании, которые занимаются разработкой технологий запуска ракет и создания обитаемых космических аппаратов. После завершения многолетней миссии МКС, НАСА и его международным партнерам потребуются новые орбитальные платформы для продолжения работы в космосе. В агентстве подчеркивают, что краткосрочные полеты, длящиеся от месяца до полугода, не позволят в полной мере проводить необходимые исследования для будущих миссий на Луну и Марс. Для этих целей потребуются долгосрочные миссии, требующие разработки новых орбитальных комплексов. Ряд таких известных проектов, как Orbital Reef от компании Blue Origin и Starlab от Voyager Space, находятся только на стадии проектирования, а это значит, что их реализация продвигается не так быстро, как хотелось бы. Новая стратегия НАСА призвана дать мощный импульс этим и другим аналогичным инициативам.

Orbital Reef от компании Blue Origin — одна из самых перспективных коммерческих станций на данный момент.

Постоянное присутствие на низкой околоземной орбите играет важнейшую роль в развитии передовых технологий и проведении научных экспериментов. Особое внимание НАСА уделяет изучению влияния микрогравитации на биологические системы. Эти исследования важны не только для понимания физиологии человека в космосе, но и для совершенствования технологий выращивания пищи в космических условиях, которые успешно применялись на МКС с момента ее запуска.

Главная цель НАСА – дальнейшее расширение границ освоения космоса, включая реализацию программ по исследованию Луны и подготовку к полету на Марс. Непрерывное присутствие человека на низкой околоземной орбите является ключевым элементом достижения этой цели. Планируется, что создаваемые коммерческие объекты станут площадкой для разработки и испытаний технологий, необходимых для осуществления миссий в дальний космос.

Инвестируя в науку и технологии на низкой околоземной орбите, НАСА стремится продемонстрировать обществу и промышленным партнерам значимость и практическую пользу космических исследований. Однако, несмотря на амбициозные планы, времени остается не так много. Существующие проекты коммерческих станций пока находятся на стадии разработки, а срок эксплуатации МКС подходит к концу. Недавно НАСА заключило контракт с компанией SpaceX на контролируемое сведение станции с орбиты и ее последующее затопление в Тихом океане.