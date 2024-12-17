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Fantoci
Bloomberg: Apple бросила все силы на разработку собственной линейки складных устройств
Apple стремится выпустить новое поколение устройств, способных стимулировать рост продаж компании после некоторого спада.

Известный технологический гигант Apple планирует кардинально изменить рынок мобильных и компьютерных устройств с помощью своей амбициозной линейки складных гаджетов. Информация о разработках поступила от авторитетных изданий The Wall Street Journal и Bloomberg, в частности от известного инсайдера Apple, Марка Гурмана. Согласно опубликованным материалам, Apple стремится создать новое поколение устройств, способных стимулировать рост продаж компании после некоторого спада. В отличие от гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которая, по мнению Гурмана, является слишком нишевым продуктом, новые складные устройства ориентированы на более широкую аудиторию, сочетая в себе привычные форм-факторы с инновационными технологиями.

Стратегия Apple направлена на разработку двух принципиально новых устройств: складного смартфона и многофункционального устройства с огромным сенсорным экраном. Компания намерена преодолеть существующие технологические ограничения современных складных гаджетов и предложить рынку действительно революционный продукт.

Ключевые особенности складного iPhone представляют собой значительный шаг вперед по сравнению с текущими решениями конкурентов. Разработчики стремятся создать устройство, которое не только превзойдет Galaxy Z Flip и Pixel Fold по техническим характеристикам, но и решит проблемы энергоэффективности и эргономики. Предполагаемый дисплей будет существенно больше, чем у текущих флагманских моделей, а именно iPhone 16 Pro Max, который имеет диагональ 6,86 дюйма (примерно 17,4 см), что откроет новые возможности для пользователей. Источники также сообщают, что инженеры Apple уделяют особое внимание таким аспектам, как габариты, вес и энергоэффективность, стремясь избежать недостатков, присущих современным складным смартфонам.

Не менее интригующим является второй проект Apple — устройство с 19-дюймовым сенсорным экраном, которое может стать гибридом между ноутбуком и планшетом. Эксперты расходятся во мнениях о его точной концепции: по версии Wall Street Journal, это будет компактный ноутбук, а по мнению Марка Гурмана — большой iPad, разворачивающийся до размера двух профессиональных планшетов.

Принципиальным техническим вызовом для инженеров Apple станет устранение характерной складки на дисплее, которая является существенным недостатком современных складных устройств. Судя по отзывам о последнем прототипе, компания близка к решению этой проблемы, что может стать настоящим технологическим прорывом.

Сроки выхода новых устройств пока не разглашаются. Официальные источники называют 2026 год как оптимистичный период выпуска, однако более консервативные прогнозы указывают на 2028 год. Задержка связана с необходимостью доработки технических решений и достижения высочайших стандартов качества, которые всегда отличали продукты Apple.

Выход складных устройств рассматривается компанией как стратегический ход по восстановлению темпов роста после недавнего спада продаж. Неудачный опыт с очень сложным и дорогим Vision Pro подтолкнул Apple к разработке более практичных и доступных инновационных продуктов, которые могут привлечь массового потребителя.

Таким образом, Apple готовит настоящую революцию в мире мобильной электроники, которая может существенно изменить представления пользователей о компактности, функциональности и дизайне персональных складных устройств. Остается только ждать официальных анонсов и детальных презентаций, которые, несомненно, станут знаковым событием в технологическом мире.

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