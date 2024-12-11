Расширение Вселенной – факт, установленный еще в начале XX века, однако точное определение скорости этого процесса долгое время оставалось серьезной проблемой для астрономов.

Новое исследование, проведенное с использованием данных космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», поставило под сомнение общепринятое представление о Вселенной. Оказывается, Вселенная расширяется гораздо быстрее, чем предполагалось существующими теориями. Данное открытие, которое ученые называют «напряжением Хаббла», может означать, что астрономы упустили из виду какие-то фундаментальные законы устройства Вселенной.

Представьте себе воздушный шарик, на поверхности которого нарисованы галактики. Когда мы надуваем шарик, все галактики удаляются друг от друга. Скорость, с которой они разлетаются, и есть постоянная Хаббла. На протяжении десятилетий астрономы пытались точно измерить эту скорость, используя различные методы и инструменты. Однако последние наблюдения показали, что Вселенная расширяется быстрее, чем предсказывается стандартной моделью космологии – нашей основной теорией о происхождении и эволюции Вселенной.

Ключевую роль в этом открытии сыграли космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Эти мощные инструменты позволили ученым наблюдать самые далекие уголки Вселенной и с высокой точностью измерять расстояния до галактик. Оказалось, что данные, полученные с помощью этих телескопов, не согласуются с теоретическими предсказаниями.

Стандартная модель космологии, которая успешно описывает многие аспекты Вселенной, не может объяснить такое быстрое расширение. Расчеты, основанные на Стандартной модели, предсказывают скорость расширения в диапазоне 67-68 км/с/Мпк (километров в секунду на мегапарсек). Однако прямые измерения, выполненные с помощью мощных телескопов, таких как "Хаббл", упорно показывают более высокое значение – около 73 км/с/Мпк. Это расхождение, получившее название "напряжение Хаббла", указывает на существенное противоречие между теоретическими моделями и наблюдаемой реальностью. Это означает, что в нашей теории может быть какая-то ошибка или что мы просто не учитываем какие-то важные факторы.

Ученые предлагают различные объяснения наблюдаемого «напряжения Хаббла». Возможно, в нашей Вселенной существует некая таинственная энергия, которая ускоряет ее расширение. Или, быть может, наши представления о гравитации не совсем верны. Чтобы разрешить этот загадку, необходимо провести дополнительные исследования и разработать новые теории.

Нобелевский лауреат Адам Рис и его команда из Университета Джонса Хопкинса провели беспрецедентно точное исследование, объединив данные "Хаббла" с новейшей информацией от "Джеймса Уэбба". Благодаря непревзойденной чувствительности линзы "Уэбба" и ее разрешению, ученым удалось существенно уточнить измерения космических расстояний. В качестве опорной точки использовалась галактика NGC 4258, расстояние до которой было точно определено благодаря наблюдениям за специфическими астрономическими явлениями. Сравнивая данные от обоих телескопов, полученные с помощью разных методов, включая анализ сверхновых типа Ia и цефеид (пульсирующих звезд с известной зависимостью между периодом и светимостью), ученые получили значение постоянной Хаббла, близкое к 73 км/с/Мпк. Этот результат, независимо подтвержденный двумя независимыми инструментами, практически исключает вероятность ошибки измерений и усиливает гипотезу о неправильности Стандартной модели.

Галактика NGC 4258 оказалась идеальной точкой отсчёта для измерения космических расстояний.

Фото: ЕКА, НАСА.

Открытие более высокой скорости расширения Вселенной имеет глубокие последствия для нашей картины мира. Оно заставляет нас пересмотреть наши представления о происхождении и будущем Вселенной. Возможно, впереди нас ждут еще более удивительные открытия, которые полностью изменят наше понимание космоса.

Следует отметить, что подтверждение более ускоренного расширения Вселенной вызвало бурные дискуссии в научном сообществе. Ученые предлагают несколько гипотез, которые могли бы объяснить это явление:

Темная энергия. Наиболее популярная гипотеза предполагает существование так называемой темной энергии, которая пронизывает все пространство и оказывает антигравитационное воздействие, отталкивая галактики друг от друга. Однако природа темной энергии до сих пор остается загадкой.

Неправильная теория о гравитации. Возможно, наши представления о гравитации, основанные на общей теории относительности Эйнштейна, несовершенны. Некоторые ученые предлагают модифицировать теорию гравитации таким образом, чтобы объяснить ускоренное расширение Вселенной без привлечения темной энергии.

Систематические ошибки в наблюдениях. Существует вероятность, что наблюдаемое ускорение расширения Вселенной является результатом систематических ошибок в измерениях, например, связанных с калибровкой приборов или неправильной интерпретацией данных. Однако большинство ученых считают эту вероятность маловероятной.

Чтобы разрешить загадку ускоренного расширения Вселенной, необходимо провести дополнительные наблюдения и теоретические исследования. Будущие космические телескопы, такие как космический телескоп «Роман», позволят ученым изучать более далекие галактики и с большей точностью измерять скорость расширения Вселенной. Кроме того, ученые продолжают разрабатывать новые теоретические модели, которые могли бы объяснить это явление.

Открытие ускоренного расширения Вселенной является одним из самых значительных научных открытий последних десятилетий. Оно не только подтверждает, что наша Вселенная находится в постоянном изменении, но и ставит перед нами новые фундаментальные вопросы о ее природе и происхождении. Решение этой загадки может привести к революционным изменениям в нашей картине мира и открыть новые горизонты для дальнейших исследований.