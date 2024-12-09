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Fantoci
Ученые запустили два уникальных спутника, которые создадут искусственное солнечное затмение
Один спутник будет выполнять роль гигантского светофильтра, блокируя ослепительный свет Солнца, а второй, оснащенный специальными инструментами, будет наблюдать за короной.

Европейское космическое агентство (ЕКА) приступило к реализации уникального эксперимента - созданию искусственных солнечных затмений в космосе. Цель новой амбициозной миссии "Proba-3" – изучение солнечной короны, внешнего слоя атмосферы нашего светила. Обычно яркий свет Солнца затмевает корону, делая ее недоступной для детального наблюдения. Именно поэтому ученые решили прибегнуть к уловке, имитируя редкое явление полного солнечного затмения.

Сообщается, что два специально разработанных спутника были запущены с восточного побережья Индии. Один из них создаст искусственное солнечное затмение блокируя яркий свет Солнца для второго спутника, который в этот момент будет делать уникальные изображения короны. Хотя эти явления невозможно будет наблюдать с Земли, ЕКА планирует делиться с любителями астрономии снимками, сделанными из космоса, предоставляя редкую возможность увидеть то, что скрыто от человеческого глаза.

Корона представляет собой тончайший слой плазмы, который окружает Солнце. Несмотря на то что она мало изучена, ученые связывают корональные выбросы массы, солнечные вспышки и потоки солнечного ветра с ключевыми проявлениями космической погоды. Эти явления оказывают значительное влияние на Землю: от возникновения северных сияний до перебоев в работе электроэнергетических систем и радиосвязи. Однако изучение короны затруднено: яркость Солнца значительно превосходит все, что находится рядом с ним, делая эту область практически невидимой для наблюдателей.

Традиционно корону изучают во время полных солнечных затмений, которые происходят редко и продолжаются считанные минуты. Для искусственного создания затмений используются коронографы — устройства, которые блокируют свет Солнца с помощью специального экрана. Однако такие приборы имеют свои ограничения: их экраны часто расположены слишком близко к объективам телескопов, из-за чего часть света все равно проникает в объективы, искажая данные.

Космическая миссия "Proba-3" предлагает инновационное решение. Два новых спутника, получившие названия Occulter и Coronagraph, будут работать в тандеме. Первый из них несет диск диаметром 1,4 метра, который будет блокировать свет Солнца, а второй оборудован инструментами для изучения короны. Расстояние между спутниками составляет 144 метра, что позволит получить четкие изображения без помех от солнечного света.

Эти аппараты были запущены с восточного побережья Индии и сейчас находятся на высокоэллиптической орбите с минимальной высотой 573 км и максимальной — 60 500 км. В течение ближайших месяцев специалисты ЕКА будут проверять функциональность спутников. Уже в марте следующего года они начнут свою основную работу, создавая первые искусственные солнечные затмения.

Для точного поддержания расстояния между спутниками потребовались бы огромные запасы топлива, но инженеры нашли решение: активное наблюдение будет проводиться лишь в течение шести часов на каждом орбитальном цикле. В это время Occulter, используя навигационные системы и двигатели с холодным газом, будет занимать оптимальное положение для создания затмения, а Coronagraph — синхронизировать свою траекторию для наблюдения за короной.

Хотя сами затмения будут происходить на орбите и останутся невидимыми для жителей Земли, специалисты ЕКА обещают опубликовать на своем сайте снимки самого высокого качества. Эти изображения станут важным шагом в изучении солнечной активности, а значит, и в понимании процессов, которые напрямую влияют на нашу планету.

#земля #солнце #солнечная система #ека #европейское космическое агентство #солнечное затмение
Источник: spacenews.com
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