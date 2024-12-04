Запрещен экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в США.

В ответ на ужесточение экспортных ограничений со стороны США, Китайская Народная Республика объявила о новых торговых мерах, введя запрет на поставку в Америку стратегически важных минералов. Речь идет о галлии, германии, сурьме и группе сверхтвердых материалов, которые являются ключевыми компонентами в производстве высокотехнологичной продукции, включая электронику и вооружение. Ограничительные меры Пекина стали прямым ответом на действия администрации Байдена, которая ранее запретила китайским компаниям доступ к иностранным товарам, содержащим хотя бы один американский микрочип.

Министерство торговли КНР, объявляя о санкциях, подчеркнуло, что экспорт указанных ресурсов в Соединенные Штаты отныне не допускается. При этом, под ограничения подпадают не только сами минералы, но и так называемые «товары двойного назначения», то есть продукция и технологии, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях. Кроме того, Пекин заявил о намерении усилить контроль над экспортом графита, еще одного важного материала, применяемого в самых разных отраслях, от энергетики до производства кабелей.

Ответные действия Китая не стали неожиданностью для экспертного сообщества. Аналитики неоднократно предупреждали, что эскалация торговой войны может привести к дефициту редкоземельных металлов на американском рынке и, как следствие, к сбоям в производственных цепочках. Еще накануне введения санкций представитель МИД Китая заявил о готовности принять меры для защиты национальных экономических интересов.

Важно отметить, что нынешние действия Пекина стали более жесткими по сравнению с реакцией на предыдущие тарифные ограничения со стороны США. Возможно, это связано не только с последними санкциями Байдена, но и с предстоящим возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который уже успел пообещать ввести 35-процентные пошлины на все китайские товары.

По мнению экспертов, ограничения на экспорт редкоземельных металлов могут нанести серьезный удар по американским компаниям, причем не только в технологическом секторе. В то же время, эффективность этих мер с точки зрения ограничения доступа Китая к американским технологиям остается под вопросом. Ситуацию усугубляет и то, что ряд влиятельных китайских отраслевых ассоциаций, представляющих интересы компаний в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, производства полупроводников и цифровой экономики, выступили с совместным заявлением, предостерегая отечественные предприятия от покупки американских чипов, называя их «небезопасными». Хотя конкретные причины такого заявления не были названы, это может негативно сказаться на продажах американских производителей микроэлектроники, таких как Nvidia, AMD и Intel.

Таким образом, обострение торгового противостояния между США и Китаем создает серьезные риски для мировой экономики. Рост цен на сырье и комплектующие может привести к подорожанию потребительской электроники, а также к сбоям в работе целых отраслей. В конечном итоге, жертвами торговой войны могут стать простые потребители, которым придется платить больше за привычные товары, от смартфонов и ноутбуков до автомобилей и бытовой техники. Ситуация осложняется непредсказуемостью политики Дональда Трампа, который, судя по всему, намерен продолжить жесткий курс в отношении Китая, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности и негативным последствиям для всего мира.