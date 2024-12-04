При цене в $249 новая модель Arc B580 станет выгодным приобретением для тех, кто ищет оптимальный вариант в среднем сегменте.

Компания Intel официально представила две новые видеокарты – Arc B570 и B580, которые могут стать реальной альтернативой популярной Nvidia RTX 4060. Второе поколение игровых видеокарт Arc Battlemage нацелены на завоевание среднего ценового сегмента рынка, где сейчас доминируют решения от Nvidia, в частности, популярная модель RTX 4060. Команда «синих» предлагает свои новинки по весьма привлекательным ценам – 219 и 249 долларов соответственно, что делает их интересным вариантом для нетребовательных геймеров, которые собирают или обновляют свои системы в условиях ограниченного бюджета.

Вице-президент и по совместительству главный менеджер подразделения клиентской графики Intel, Вивиан Лиен, заявила, что видеокарты B-серии предлагают отличное соотношение цены и производительности. Особый акцент делается на возможности играть в разрешении 1440p (Quad HD) с высоким уровнем детализации, благодаря поддержке передовых технологий, таких как масштабирование изображения XeSS 2, аппаратная трассировка лучей второго поколения, обеспечивающая реалистичное освещение и искусственный интеллект XMX, повышающий производительность в играх и других приложениях. Intel прямо заявляет о превосходстве B580 над RTX 4060, обещая 10% прирост производительности при максимальных настройках графики, хотя реальные показатели, конечно, будут зависеть от конкретной игры и конфигурации системы. Для подтверждения этих заявлений стоит дождаться независимых тестов.

Производство новых видеокарт Intel доверила проверенным партнерам, среди которых известные игрокам бренды, такие как Acer, ASRock, Gunnir и Maxsun. Первой на рынок, уже 13 декабря, выйдет Arc B580 Limited Edition, как раз к началу сезона праздничных распродаж, а вскоре за ней последуют и модели от других производителей. Более доступная Arc B570 появится на прилавках в январе 2025 года, как раз перед презентацией новых видеокарт NVIDIA и AMD. Фактически, Intel предоставляет геймерам дилемму: потратить немного больше и взять проверенную временем RTX 4060 или AMD RX 7600 с 8 ГБ видеопамяти, или же рискнуть и выбрать новинку Arc B580 с 12 ГБ, потенциально получив лучшую производительность за меньшие деньги.

Следует отметить, что Intel видит растущий интерес геймеров к разрешению 1440p. Компания прогнозирует, что к 2026 году Quad HD может стать таким же популярным форматом, как и Full HD (1080p), что делает фокус на производительность в этом разрешении особенно актуальным. Таким образом, при выборе новой видеокарты стоит учитывать не только текущие потребности, но и заглядывать в будущее, ориентируясь на более высокие разрешения. Новое поколение Arc, известное под кодовым именем Battlemage, приходит на смену видеокартам Alchemist (A-серии) и демонстрирует значительный прогресс. Согласно последним заявлениям Intel, эффективность новых GPU выросла на 50% в пересчете на ватт потребляемой энергии, а флагманская модель B580 обеспечивает прирост производительности в 24% по сравнению с A750 в играх с разрешением 1440p. Предварительные данные показывают, что Intel удалось сделать большой шаг вперед, но окончательные выводы можно будет сделать только после всесторонних тестов.