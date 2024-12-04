Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Intel официально представила видеокарты Arc B570 и B580, нацеленные на конкуренцию с Nvidia RTX 4060
При цене в $249 новая модель Arc B580 станет выгодным приобретением для тех, кто ищет оптимальный вариант в среднем сегменте.

Компания Intel официально представила две новые видеокарты – Arc B570 и B580, которые могут стать реальной альтернативой популярной Nvidia RTX 4060. Второе поколение игровых видеокарт Arc Battlemage нацелены на завоевание среднего ценового сегмента рынка, где сейчас доминируют решения от Nvidia, в частности, популярная модель RTX 4060. Команда «синих» предлагает свои новинки по весьма привлекательным ценам – 219 и 249 долларов соответственно, что делает их интересным вариантом для нетребовательных геймеров, которые собирают или обновляют свои системы в условиях ограниченного бюджета.

Вице-президент и по совместительству главный менеджер подразделения клиентской графики Intel, Вивиан Лиен, заявила, что видеокарты B-серии предлагают отличное соотношение цены и производительности. Особый акцент делается на возможности играть в разрешении 1440p (Quad HD) с высоким уровнем детализации, благодаря поддержке передовых технологий, таких как масштабирование изображения XeSS 2, аппаратная трассировка лучей второго поколения, обеспечивающая реалистичное освещение и искусственный интеллект XMX, повышающий производительность в играх и других приложениях. Intel прямо заявляет о превосходстве B580 над RTX 4060, обещая 10% прирост производительности при максимальных настройках графики, хотя реальные показатели, конечно, будут зависеть от конкретной игры и конфигурации системы. Для подтверждения этих заявлений стоит дождаться независимых тестов.

Производство новых видеокарт Intel доверила проверенным партнерам, среди которых известные игрокам бренды, такие как Acer, ASRock, Gunnir и Maxsun. Первой на рынок, уже 13 декабря, выйдет Arc B580 Limited Edition, как раз к началу сезона праздничных распродаж, а вскоре за ней последуют и модели от других производителей. Более доступная Arc B570 появится на прилавках в январе 2025 года, как раз перед презентацией новых видеокарт NVIDIA и AMD. Фактически, Intel предоставляет геймерам дилемму: потратить немного больше и взять проверенную временем RTX 4060 или AMD RX 7600 с 8 ГБ видеопамяти, или же рискнуть и выбрать новинку Arc B580 с 12 ГБ, потенциально получив лучшую производительность за меньшие деньги.

Следует отметить, что Intel видит растущий интерес геймеров к разрешению 1440p. Компания прогнозирует, что к 2026 году Quad HD может стать таким же популярным форматом, как и Full HD (1080p), что делает фокус на производительность в этом разрешении особенно актуальным. Таким образом, при выборе новой видеокарты стоит учитывать не только текущие потребности, но и заглядывать в будущее, ориентируясь на более высокие разрешения. Новое поколение Arc, известное под кодовым именем Battlemage, приходит на смену видеокартам Alchemist (A-серии) и демонстрирует значительный прогресс. Согласно последним заявлениям Intel, эффективность новых GPU выросла на 50% в пересчете на ватт потребляемой энергии, а флагманская модель B580 обеспечивает прирост производительности в 24% по сравнению с A750 в играх с разрешением 1440p. Предварительные данные показывают, что Intel удалось сделать большой шаг вперед, но окончательные выводы можно будет сделать только после всесторонних тестов.

#intel #arc b580 #arc battlemage #arc b570 #nvidia rtx 4060 #xess 2
+
Написать комментарий (0)
Acer представила видеокарты Intel Arc B580 и B570 в серии Nitro
Фото печатной платы Intel Arc B580 Limited Edition показало чипы памяти Samsung 20 Гбит/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
15
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
22
Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
2
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
5
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
7
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
6
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Зенитный ракетный комплекс "Викинг" выставляет новые стандарты в системах ПВО
1
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
+
Военнослужащие ВСУ рассказали телеканалу BBC, какой приказ им поставили в Курской области
+
У NVIDIA снова проблемы с архитектурой Blackwell, а AMD готовит сюрприз в виде Radeon RX 8800 XT
8
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
10
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
4
ВС РФ заняли большинство доминирующих позиций в Курахово – сдача города дело времени
+
США планируют до середины января поставить Украине сотни тысяч боеприпасов и тысячи ракет
+
AMD отключила в новых BIOS циклический буфер процессоров Zen 4
+
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
1

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
9
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
13
Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
1
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
34
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
11
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
41
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
5
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6

Сейчас обсуждают

Terex VS
14:24
автор- вульгарный осеменитель мозга. теперь опухоль будет. или выхухоль!! ну на аааа..
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
Nvidia&Intel Hater
14:19
Кулеба и выглядел как чистокровный свин
МИД Украины сделал официальное заявление: выданные Западом гарантии не нужны
Cowboy Huggies
14:19
Это все чушь, пиратство всегда было и будет.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Nvidia&Intel Hater
14:16
Как будто до конфликта торрентами не пользовались.реально уже не знает что бы написать.У нас p2p протокол никто не блокирует и как в Германии штрафы не приходят.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Terex VS
14:12
а где взрывпакет? вещчь
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Senyor
14:12
Бублик уже не знает что написать для заработка. Во первых судьбу конфликта будет решать не только белый дом, а во вторых зайти на рынок обратно будет не так-то просто.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Terex VS
14:08
неправильный кабельменеджмент, вот и навернулось. правильный корпус и БП надо было брать. киборги заполонили блть
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
Александр
14:05
чувак, оверы давно не про разгон. увы.
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
Виктор Белый
14:03
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Виктор Белый
14:03
Wiki:
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем