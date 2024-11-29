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Microsoft бросила все силы на продвижение ИИ-компьютеров и Copilot из-за недовольства инвесторов
Компания уже привлекла к сотрудничеству обширную сеть из 13 000 партнеров – реселлеров, дистрибьюторов и других поставщиков – для продвижения Copilot на технологическом рынке.

Компания Microsoft развернула масштабную кампанию по продвижению своего программного обеспечения Copilot и компьютеров, оптимизированных для работы с искусственным интеллектом. Главная цель — убедить клиентов в необходимости повсеместного внедрения своего ИИ-помощника, как следствие, оправдать многомиллиардные инвестиции в эту технологию. Для достижения поставленных задач маркетологи компании привлекли свою партнерскую сеть, насчитывающую около 13 тысяч реселлеров, дистрибьюторов и других поставщиков IT-решений по всему миру. Именно на них возложена миссия донести преимущества Copilot до конечных пользователей и, что немаловажно, увеличить продажи компьютеров, специально разработанных для работы с искусственным интеллектом.

На данный момент Microsoft вложила около 13 миллиардов долларов в компанию OpenAI и адаптировала ChatGPT-4 для своих собственных нужд, представив ее инвесторам под названием Prometheus. Кроме того, значительные средства направляются на строительство дата-центров, которые должны обеспечить надёжную инфраструктуру для новых технологий. Однако, несмотря на эти усилия, доходы от внедрения искусственного интеллекта пока не соответствуют масштабам инвестиций.

Как сообщают известные аналитики, только четыре крупнейшие облачные компании вложили $200 миллиардов в развитие ИИ-инфраструктуры, почти половина из которых ушла на закупку оборудования у Nvidia. При этом доходы от продажи ИИ-услуг, включая лицензии на такие продукты, как Copilot и ChatGPT, составляют всего $20 миллиардов. Возникает очевидный вопрос: как преобразовать такие вложения в ощутимую прибыль?

Осенью 2024 года руководство Microsoft неожиданно приняло участие в конференции Canalys Channels Forum, которая проходила в Берлине, что подчеркнуло серьёзность её намерений. На мероприятии компания акцентировала внимание на новой линейке продуктов Copilot и интеграции этих решений в экосистему ИИ-компьютеров. Основная задача — убедить партнёров активно продвигать эту технологию.

Димитра Гарда, управляющая продажами продуктов Microsoft в регионе EMEA, подчеркнула, что многие компании уже используют возможности ИИ для повышения своей эффективности. Copilot помогает автоматизировать рутинные задачи, например, составление писем или анализ данных. Она также отметила значимость перехода на Windows 11 и модернизацию парка устройств, что, по её словам, обеспечивает более высокий уровень безопасности и продуктивности.

Однако, чтобы достичь желаемого эффекта, Microsoft необходимо активно работать или скорее обрабатывать партнёров, предлагая им обучение, поддержку и ресурсы для более эффективного внедрения ИИ-решений у конечных клиентов.

Несмотря на высокие ожидания, продвижение искусственного интеллекта столкнулось с рядом проблем. Согласно данным Gartner, около 72% пользователей испытывают сложности с интеграцией Copilot в свои повседневные процессы, а у 57% пользователей интерес к технологии быстро угасает. Кроме того, более высокая стоимость устройств с поддержкой ИИ — на 5–15% дороже, чем традиционные ПК — также вызывает вопросы у потенциальных покупателей.

Некоторые компании, такие как Computacenter, уже протестировали функции Copilot на своих сотрудниках и теперь помогают клиентам разрабатывать сценарии применения этой технологии. Тем не менее массовое внедрение идёт медленно. Только 6% организаций завершили тестирование и перешли к масштабному использованию решений на базе Microsoft 365 Copilot.

Microsoft недавно заявила, что с Copilot уже работают более 13 тысяч партнёров, предоставляя передовые функции более чем 50 тысячам клиентов. Однако реальные результаты выглядям незначительными: только немногие компании готовы вкладываться в ИИ-технологии в больших масштабах.

Ситуация осложняется тем, что Microsoft и её конкуренты продолжают активно инвестировать в инфраструктуру для поддержки искусственного интеллекта. С начала 2023 года ведущие облачные провайдеры вложили $200 миллиардов в строительство дата-центров, из которых значительная часть ушла на поддержку перспективных стартапов. Эти вложения направлены на создание экосистемы, где стартапы, связанные с облачными провайдерами, будут стимулировать рост выручки. Однако на данный момент эти усилия приносят ограниченные результаты.

Microsoft надеется, что расширение возможностей Copilot и развитие партнёрской сети помогут ускорить внедрение ИИ. Для этого компания предоставляет партнёрам необходимые ресурсы, проводит обучение и поддерживает пилотные проекты.

Тем не менее аналитики предупреждают, что для достижения устойчивого успеха компании придётся не только преодолеть сопротивление рынка, но и сделать продукты более доступными. Ожидается, что только через несколько лет удастся увидеть ощутимую отдачу от инвестиций в ИИ-технологии.

Аналитики отмечают, что потребители пока не до конца понимают преимущества, которые могут дать им ИИ-компьютеры, и не готовы платить за них более высокую цену. Поэтому Microsoft придется приложить еще немало усилий, чтобы убедить рынок в необходимости повсеместного внедрения Copilot. В противном случае многомиллиардные инвестиции компании в генеративный ИИ могут так и не окупиться. Более того, существует риск, что основную выгоду от развития рынка искусственного интеллекта получат не гиганты вроде Microsoft, а более гибкие и инновационные стартапы, которые активно разрабатывают собственные ИИ-решения. В конечном счете, успех Microsoft будет зависеть не только от технологических достижений, но и от способности эффективно донести ценность этих достижений до конечных пользователей.

#microsoft #искусственный интеллект #copilot
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