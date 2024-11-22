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Fantoci
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti получит наиболее заметный прирост производительности в новой серии
Согласно данным инсайдеров, RTX 5070 Ti будет оснащена 8960 ядрами CUDA, что на 17% больше, чем у RTX 4070 Ti.

В сети появились интересные слухи о характеристиках новой линейки видеокарт Nvidia GeForce RTX 50, которые могут заинтересовать геймеров, планирующих обновление своих систем. Особое внимание привлекает информация о модели RTX 5070 Ti, которая, по предварительным данным, получит значительный прирост производительности по сравнению с предшественницей.

Известный в игровом сообществе источник утечек, скрывающийся под псевдонимом Kopite7kimi, поделился информацией о том, что RTX 5070 Ti может быть оснащена 8960 CUDA-ядрами. Это на 1200 ядер больше, чем у RTX 4070 Ti (7680 ядер), и немного уступает разнице между RTX 4070 Ti и RTX 3070 Ti (6144 ядра), где прирост составил 1536 ядер. Тем не менее, такое увеличение вычислительной мощности, скорее всего, окажется достаточным для ощутимого повышения производительности в играх и ресурсоемких приложениях, что сделает апгрейд весьма привлекательным для многих пользователей. Подтверждение этой информации пришло и от ресурса VideoCardz, который давно занимается сбором данных о грядущей серии RTX 5000.

Помимо количества ядер, Kopite7kimi также намекнул на энергопотребление RTX 5070 Ti, которое, предположительно, составит 300 Вт. Однако, стоит отметить, что это может быть лишь общая потребляемая мощность (TGP), более точные данные пока отсутствуют. В целом, к любой предварительной информации о характеристиках видеокарт следует относиться с осторожностью, так как до официального анонса Nvidia многое может измениться. Даже сейчас нет уверенности, что компания окончательно утвердила спецификации, и все эти утечки дают лишь общее представление о том, чего можно ожидать от нового поколения.

Помимо RTX 5070 Ti, в сети циркулируют слухи и о других моделях серии Blackwell. Вот как, по предварительным данным, может выглядеть линейка:

  • Флагманская RTX 5090. Здесь можно с уверенностью заявить, что она станет самой мощной в 50 серии, получив, по слухам, 21760 ядер и 32 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной. Ожидается, что пропускная способность памяти достигнет впечатляющих 2048 ГБ/с, а энергопотребление составит около 600 Вт. Такие характеристики позволят RTX 5090 с легкостью справляться с самыми требовательными играми в разрешении 4K и выше, а также подойдут для профессиональных задач, связанных с обработкой графики и видео.
  • RTX 5080, занимающая средний сегмент. Эта модель, по всей видимости, получит более скромный прирост производительности по сравнению с RTX 4080. Предполагается, что она будет оснащена 10752 ядрами (на 11% больше, чем у предшественницы) и 16 ГБ памяти GDDR7. Энергопотребление ожидается на уровне 400 Вт, что делает ее хорошим выбором для геймеров, которым нужна высокая производительность, но не готовых переходить на экстремальные решения.
  • RTX 5070 Ti, о которой говорилось выше. С 8960 ядрами и энергопотреблением около 300 Вт, эта карта станет отличным вариантом для тех, кто хочет получить значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением, но при этом не переплачивать за флагманские модели.
  • Мобильная версия RTX 5060. Появившиеся летом слухи указывают на то, что эта видеокарта для ноутбуков получит 8 ГБ памяти GDDR7, что обеспечит приемлемую производительность в современных играх при умеренном энергопотреблении.

Остается открытым вопрос о дате выхода новых видеокарт. Хотя некоторые источники говорят о возможной презентации в январе, Nvidia пока не делала никаких официальных заявлений. Существуют предположения, что компания может выпустить все модели серии одновременно, что упростит выбор для покупателей и позволит сразу оценить расстановку сил на рынке видеокарт.

#nvidia #rtx 4070 ti #nvidia geforce rtx 5070 ti
Источник: videocardz.com
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