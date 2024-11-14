Цель проекта - обеспечить долгосрочную поддержку старых игр, которые уже не получают обновлений от разработчиков.

К шестнадцатой годовщине своего существования известный цифровой магазин видеоигр Good Old Games (GOG) представил амбициозный проект, который может изменить подход к сохранению классических видеоигр. Новая программа не просто предлагает доступ к старым играм – она обещает обеспечить их полноценную работоспособность на современных компьютерах, что особенно важно для "олдов" или геймеров-ветеранов и вообще всех ценителей игровой истории.

В первую волну проекта вошла внушительная коллекция из 100 тщательно отобранных игр. Среди них – настоящие жемчужины игровой индустрии: легендарная ролевая игра Diablo, положившая начало целому жанру; новаторский для своего времени космический симулятор Star Control II; тактическая классика X-Com: UFO Defense, чьи идеи до сих пор вдохновляют разработчиков; культовый System Shock 2, определивший будущее иммерсивных симуляторов. Особое место в коллекции занимают "Герои меча и магии 3" – стратегия, которая и сегодня остается эталоном жанра для многих игроков в России и странах СНГ.

Техническая сторона проекта заслуживает отдельного внимания. Команда GOG не просто адаптирует старые игры – она создает целую экосистему для их поддержки. Каждый проект проходит тщательное тестирование на совместимость с современными системами, получает техническую документацию и специализированную поддержку. Важно отметить, что все игры распространяются без DRM-защиты, что гарантирует их доступность и сохранность на долгие годы.

Особую ценность инициативе придает комплексный подход к сохранению игрового наследия. Помимо самих игр, GOG предоставляет доступ к оцифрованным версиям оригинальных руководств, артбуков и других материалов, которые зачастую являются настоящими артефактами игровой истории. Таким образом геймерам предоставляют возможность не только играть в классические игры, но и погружаться в атмосферу той эпохи, когда они создавались.

Новый логотип программы сохранения классических игр на странице магазина. Источник: GOG.com

На данный момент программа работает исключительно с Windows-версиями игр, что связано с техническими ограничениями других платформ. Пользователи Mac столкнулись с проблемами совместимости после перехода системы на 64-битную архитектуру, а поддержка Linux находится в стадии проработки. Однако команда GOG подчеркивает, что это только начало, и список поддерживаемых платформ может расшириться.

Важно понимать, что данная инициатива – это не просто коммерческий проект. Это попытка сохранить важную часть цифрового культурного наследия. Многие классические игры рискуют стать недоступными из-за устаревания технологий или потери прав на распространение. Программа GOG предлагает решение этой проблемы, обеспечивая легальный доступ к играм и их долгосрочное сохранение.





Для тех, кто хочет прикоснуться к истории компьютерных игр или вернуться к любимым проектам прошлого, GOG предлагает максимально комфортные условия. Отсутствие сложных систем защиты, тщательная техническая адаптация и богатая коллекция дополнительных материалов делают этот сервис оптимальным выбором для любителей классических игр.

Подробную информацию о программе сохранения игр и полный список поддерживаемых проектов можно найти на официальном сайте GOG в специальном разделе, посвященном данной инициативе.