Предполагается, что вокруг Марса будет развернута целая сеть специализированных спутников.

НАСА ищет партнера, способного обеспечить стабильное интернет-соединение с Марсом, и компания SpaceX уверена, что она идеально подходит для этой задачи. Недавно Илон Маск представил амбициозный проект по разработке первой специализированной системы связи с Красной планетой. Данный проект получил кодовое название "Marslink" и призван решить одну из ключевых проблем будущего освоения Марса – надёжную передачу данных между двумя планетами.

Существующая система коммуникации с Марсом имеет серьёзные ограничения. Сейчас все исследовательские аппараты на поверхности Красной планеты, включая знаменитые марсоходы Curiosity и Perseverance, вынуждены использовать сложную многоступенчатую схему передачи информации. Сначала данные отправляются на орбитальные станции MRO или MAVEN, которые выполняют роль импровизированных ретрансляторов. Затем сигнал передаётся на Землю через сеть наземных антенн Deep Space Network. Такой подход существенно ограничивает скорость и объём передаваемой информации.

Специалисты НАСА давно поняли о необходимости модернизации системы связи и объявили конкурс на создание "ретрансляционной службы нового поколения". Главное требование – обеспечить минимальную скорость передачи данных в 4 мегабита в секунду. Это особенно важно с учётом растущего числа марсианских миссий и перспективы появления человеческих поселений на планете.

Предложение SpaceX базируется на успешном опыте развёртывания системы Starlink на околоземной орбите. Компания планирует создать созвездие специализированных спутников на орбите Марса, которые обеспечат надёжную связь как с поверхностью планеты, так и с орбитальными аппаратами. Согласно заявлению разработчиков, характеристики Marslink превысят минимальные требования НАСА, предоставляя дополнительные возможности для передачи высококачественных изображений и постоянного мониторинга.

В ожесточенной борьбе за марсианский контракт SpaceX столкнулась с серьёзными конкурентами. Blue Origin предлагает проект Blue Ring – многофункциональную космическую платформу, совмещающую функции ретранслятора с возможностями космических облачных вычислений. Ещё один конкурент Lockheed Martin делает ставку на модификацию своего успешного аппарата MAVEN, уже работающего на орбите Марса.

НАСА рассматривает несколько сценариев развития проекта. Согласно презентации "Исследуем Марс вместе", организация может выбрать одного победителя или распределить исследовательские контракты между несколькими компаниями. Это позволит параллельно развивать различные подходы к решению проблемы межпланетной связи.

Создание надёжной коммуникационной инфраструктуры между Землёй и Марсом – критически важный шаг в освоении космоса. Успешная реализация подобного проекта не только упростит научные исследования, но и заложит технологический фундамент для будущей колонизации Красной планеты. Независимо от того, какая компания получит контракт, создание "марсианского интернета" станет важной вехой в истории космонавтики.