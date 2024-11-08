Новый игровой процессор AMD с 3D V-кэшем продемонстрировал невероятный потенциал для разгона.

На этой неделе мы стали свидетелями того, на что способен AMD Ryzen 7 9800X3D при экстремальном разгоне. Процессор удалось разогнать до впечатляющих 6,9 ГГц, и это стало возможным благодаря усилиям и опыту Тони Ю, генерального директора Asus China. Опытный оверклокер вооружился не только жидким азотом, но и применил свой многолетний опыт разгона, чтобы довести частоту нового игрового процессора AMD до рекордных значений. Похоже, AMD Ryzen 7 9800X3D уже готов покорить сердца геймеров, особенно тех, кто не прочь поэкспериментировать с разгоном, ведь даже без жидкого азота пользователи смогут немного «подкрутить» частоты для дополнительной производительности.

Тони Ю известен своими смелыми экспериментами: ранее он делился видеороликами на китайской платформе Bilibili, где, к примеру, продемонстрировал уникальную возможность запуска Nvidia RTX 4090 через разъем M.2 видеокарты RTX 4060 Ti. На этот раз он взялся за Ryzen 7 9800X3D, подключил жидкостное охлаждение на основе азота и добился впечатляющих результатов в тестах производительности игры Counter-Strike 2.

Для теста Тони Ю использовал материнскую плату Asus ROG Crosshair X670E Gene, мощную видеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Снизив температуру процессора жидким азотом, он смог разогнать процессор до 6,9 ГГц, после чего запустил тесты в игре CS2. Результаты оказались впечатляющими: система достигала до 1200 кадров в секунду, что значительно выше обычных 500–900 кадров в режиме стандартного разгона.

Выдающиеся результаты нового игрового процессора AMD связаны с изменениями в конструкции Ryzen 7 9800X3D, в котором инженеры Красной команды оптимизировали расположение плитки 3D V-cache. Ранее этот кэш располагался над кристаллом центрального процессора (CCD), что ограничивало частоту для предотвращения перегрева. Процессоры предыдущего поколения, такие как Ryzen 7 7800X3D, показали, что архитектура с V-cache требует более продуманных инженерных решений для эффективного теплоотвода.

В итоге AMD разместила V-cache под кристаллом, что привело к улучшению тепловых характеристик и производительности. Благодаря этому AMD смогла избежать необходимости снижать частоты для предотвращения перегрева, что значительно расширяет возможности процессора X3D и делает его привлекательным не только для игр, но и для других требовательных задач.

Продажи Ryzen 7 9800X3D стартовали 7 ноября, но спрос оказался столь велик, что на момент написания статьи такие крупные площадки, как Amazon, Newegg и даже официальный магазин AMD, уже распродали все запасы. Если вы планировали покупку на эти выходные, возможно, вам придется подождать, пока товар снова появится в продаже.