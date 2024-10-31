Серийное производство Xiaomi SU7 Ultra начнется в начале следующего года, а его стоимость составит около 114 000 долларов США.

Новый китайский электромобиль Xiaomi SU7 Ultra EV произвел фурор на знаменитой автомобильной арене, установив впечатляющий рекорд скорости на трассе Нюрбургринг. Для китайской компании, которая раньше производила только смартфоны и другую потребительскую электронику, это первый шаг в мире высоких технологий автопрома, который уже успел удивить поклонников и автомобильных специалистов.

Основатель и генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь, представил прототип SU7 Ultra в июле этого года на ежегодной конференции компании. С тех пор он активно делился последними достижениями проекта на платформе Weibo, популярной в Китае социальной сети. Лэй неоднократно подчеркивал высокие амбиции компании в плане производительности нового автомобиля, что на этой неделе подтвердилось на практике.

На легендарной немецкой гоночной трассе Нюрбургринг, являющейся эталоном для оценки производительности спортивных автомобилей, SU7 Ultra EV сумел пройти круг за 6 минут 46,874 секунды. Это более чем на 20 секунд быстрее, чем результат Porsche Taycan Turbo GT, что подчеркивает невероятные возможности электрического седана от Xiaomi. За рулем находился британский опытный гонщик Дэвид Питтард, который сумел продемонстрировать максимальные способности автомобиля всего за один круг, несмотря на временную потерю мощности на одном из участков. При идеальном проезде круга автомобиль мог бы показать еще более впечатляющий результат, но произошла техническая неполадка.





С выходом SU7 Ultra EV китайская компания Xiaomi заявила о себе как об амбициозном игроке в сегменте электромобилей. Ожидается, что электромобиль будет стоить 814 900 юаней (примерно 114 000 долларов США), что делает его доступным решением в сравнении с конкурентами, при этом предлагая впечатляющие характеристики. SU7 Ultra оснащен тремя электродвигателями общей мощностью 1526 л.с., что позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 1,98 секунды и достичь максимальной скорости 350 км/ч. Кроме того, автомобиль оборудован карбон-керамическими тормозами, регулируемой подвеской Bilstein и отделкой из углеволокна и алькантары в интерьере.

Хотя серийная версия автомобиля не будет столь спортивной, как прототип, который выступал на Нюрбургринге, она все равно сохранит агрессивный дизайн. Модель будет оснащена задним спойлером, обновленным передним сплиттером с большими воздухозаборниками и активным диффузором для улучшенной прижимной силы.

Электромобиль SU7 Ultra ещё не успел появиться на рынке, но уже привлек большой интерес покупателей: за первые 10 минут после анонса было сделано более 3680 предзаказов. Пока модель будет доступна только в Китае, но подобное начало обещает компании успешное будущее в области электромобилей и демонстрирует, что Xiaomi готова к масштабному выходу в этот перспективный сегмент.