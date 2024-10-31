Сбой в радиосистеме вынудил аппарат переключиться на резервный передатчик S-диапазона, не использовавшийся с 1981 года.

В октябре НАСА столкнулось с серьезной проблемой в работе одного из своих самых известных космических аппаратов. «Вояджер-1», преодолевший границы Солнечной системы и находящийся сейчас на расстоянии 24 миллиардов километров от Земли, оказался в критической ситуации из-за неполадок в системе связи.

Хроника технических неполадок началась 16 октября, когда специалисты НАСА направили зонду стандартную команду на активацию бортового нагревателя. Вместо ожидаемого подтверждения выполнения операции произошло нечто неожиданное: космический аппарат полностью прекратил передачу данных через основной канал связи X-диапазона.

Команда инженеров НАСА, имеющая богатый опыт решения подобных проблем, быстро определила причину сбоя. Выяснилось, что защитная система «Вояджера-1» перевела главную антенну в энергосберегающий режим, существенно снизив мощность передачи сигнала. После нескольких дней напряженной работы, 19 октября специалистам удалось восстановить связь с аппаратом на измененной частоте.

Однако радость от успеха оказалась преждевременной. Уже на следующий день система защиты сработала повторно, причем дважды подряд, что привело к полному отключению основного передатчика X-диапазона. В этой критической ситуации «Вояджер-1» автоматически активировал резервную систему связи — передатчик S-диапазона, который не использовался с 1981 года.

Этот переход на резервную систему стал серьезным испытанием для команды управления. Сигнал S-диапазона значительно слабее основного, и его прием с такого колоссального расстояния представляет собой сложнейшую техническую задачу. Тем не менее, 24 октября, спустя два дня после отправки тестового сигнала, НАСА получило долгожданный ответ от космического долгожителя.

Местонахождение космических аппаратов "Вояджер". Изображение: НАСА

Важность проделанной работы «Вояджеров» для науки неоценима. В 2012 году «Вояджер-1» стал первым рукотворным объектом, вышедшим за пределы гелиосферы — области космического пространства, где доминирует солнечный ветер. За ним последовал и «Вояджер-2», предоставив ученым уникальную возможность изучать межзвездное пространство.

Однако возраст берет свое. Термоэлектрические генераторы космических аппаратов постепенно теряют мощность, что вынуждает НАСА последовательно отключать научные приборы для экономии энергии. В 2024 году оба зонда столкнулись с серьезными техническими проблемами: «Вояджер-1» испытывал сбои в системе обработки данных, а «Вояджер-2» на несколько недель потерял ориентацию в пространстве.

По оценкам специалистов НАСА, запас энергии позволит аппаратам функционировать еще несколько лет. Текущая ситуация с системой связи «Вояджера-1» создает дополнительные сложности в управлении миссией. Хотя передатчик S-диапазона обеспечивает минимально необходимую связь, его использование существенно ограничивает возможности передачи научных данных.

Несмотря на все трудности, команда управления продолжает поиск решений для восстановления работоспособности основной системы связи. Каждый день работы этих уникальных космических аппаратов приносит науке бесценные данные о неизведанных областях космоса, куда еще не проникал ни один другой земной зонд. История «Вояджеров» — это выдающийся пример человеческой изобретательности и упорства в исследовании космического пространства.