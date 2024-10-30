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Fantoci
SpaceX чудом избежала аварийной ситуации во время исторической посадки Starship
«Мы были в шаге от катастрофы», — сообщил Илону Маску один из инженеров.

Недавно аэрокосмическая компания SpaceX достигла важного этапа в разработке своей мегаракеты Starship. После пятого запуска первая ступень Super Heavy успешно вернулась на Землю и была поймана прямо в воздухе особой захватной башней, получившей название "мехазилла" (mechazilla). Однако за кадром зрелищного приземления скрывалась почти катастрофическая ситуация, о которой стало известно благодаря болтливости инженера компании. Оказалось, что всего за секунду до посадки ускоритель Super Heavy получил команду на аварийное завершение миссии и мог совершить неконтролируемую посадку рядом с башней.

Этот неожиданный факт всплыл во время онлайн-трансляции Илона Маска, который, играя в видеоигру Diablo 4, пригласил на стрим троих инженеров SpaceX для обсуждения недавнего теста. Во время беседы один из инженеров поделился подробностями: в ходе посадки произошла ошибка в работе газовой системы вращения, что почти привело к тому, что ракета получила команду уклониться от башни и попытаться приземлиться на землю в стороне от неё.

Инженер объяснил, что буквально за секунду до приземления эта ошибка могла бы отправить команду ракете на «аварийное завершение» и заставить её отклониться от намеченного курса, что привело бы к потенциальной аварии рядом с площадкой. Если бы система действительно активировалась, ракета маневрировала бы в сторону от башни, чтобы минимизировать возможные разрушения инфраструктуры.


Сам Илон Маск, похоже, не знал о подобных рисках во время посадки 13 октября, что стало для него настоящим откровением. Он лишь кратко ответил: «Ух ты», продолжая управлять своим героем в игре. Другой инженер отметил, что команда SpaceX серьёзно рассматривала возможность переноса запуска из-за опасений, что многочисленные проверки систем безопасности могут привести к отказу даже при корректно работающих системах.

Кроме того, инженеры обсудили, какие повреждения получил Super Heavy при посадке: были обнаружены несколько неудачных сварных швов, которые, к счастью, не оказали серьёзного влияния на целостность конструкции. В будущих запусках SpaceX планирует устранить подобные дефекты, улучшив надёжность креплений защитного кожуха, известного как "китайская кожа".

Пока SpaceX не определила дату следующего тестового полёта Starship, но компания надеется провести шестой запуск до конца года. Неясно, будет ли она снова пытаться поймать первую ступень Super Heavy, но в планах стоит попытка вернуть вторую ступень Starship на Землю впервые.

#илон маск #spacex #starship #super heavy
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