Археологи обнаружили множество пирамид, площадей, жилых домов и даже систему водоснабжения.

В мексиканском штате Кампече под покровом густого тропического леса скрывался древний город майя, который был обнаружен благодаря лазерному сканеру LIDAR. Изначально, лазерное сканирование проводилось для изучения лесных массивов и оценки их роли в поглощении углекислого газа. Но в полученных данных таилось неожиданное открытие, которые невозможно было бы сделать другим образом: обширные площади, храмовые пирамиды и площадку для игры в мяч, характерную для культуры майя. Неожиданная находка подчеркивает важность использования экологического оборудования в археологии, которое позволяет обнаруживать древние памятники, экономя при этом средства и время.

Обнаруженный город, названный учеными «Валериана» в честь соседней лагуны, стал темой научной публикации в журнале Antiquity, издаваемом Кембриджским университетом. Археологи из Тулейнского университета и Национального института антропологии и истории Мексики выбрали этот регион для исследования, учитывая богатую культурную историю майя классического периода (250–900 н.э.). Однако расположение густых лесов и современных городов в районе Кампече делает традиционные археологические раскопки сложными и нежелательными. При этом лидар, хоть и дает возможность исследовать территорию без физического вмешательства, остается дорогим методом, недоступным для небольших проектов.

В настоящее время лидарная съемка активно применяется в различных сферах, не связанных с археологией: экологи используют её для анализа растительности и углеродных накоплений, а городские планировщики — для проектирования инфраструктуры. Археологи заподозрили, что подобная съемка уже могла проводиться в восточной части Кампече, и обнаружили, что в 2013 году проект Alianza M-REDD+ (экологическая инициатива по сокращению выбросов от вырубки лесов) отсканировал 122 квадратных километра лесов в этом регионе. Именно эти данные стали основой для обнаружения Валерианы.

Карта, показывающая расположение площадки для игры в мяч, плотины, жилья и т. д.

Анализ данных показал, что город состоит из двух крупных комплексов: один представляет собой политический центр с просторными площадями, храмами, резервуаром для воды и игральной площадкой, которая часто была центром социальной жизни майя. Второй комплекс представляет собой жилые кварталы с разной плотностью застройки. В общей сложности было выявлено 6764 структуры, что позволяет представить себе масштаб этого некогда процветающего города.

Успех проекта Alianza M-REDD+ демонстрирует, как экологические и археологические исследования могут дополнять друг друга. Как отмечают авторы исследования, лидарные данные, собранные для экологических целей, обладают значительным преимуществом: они создаются без предварительных археологических целей и таким образом исключают предвзятость, характерную для археологических съемок. Этот новый метод региональных исследований может не только ускорить темпы открытий, но и способствовать более широкому сотрудничеству между исследователями, поддерживая принципы открытой науки.