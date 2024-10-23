Авторы документального фильма утверждает, что он и есть настоящий Сатоши Накамото.

Кто создал Биткоин? Этот вопрос мучает криптосообщество вот уже более десятилетия. Авторы документального фильма HBO «Электронные деньги: Загадка биткоина» утверждают, что им является легендарная личность Сатоши Накамото. Но это ещё не все, на самом деле это лишь псевдоним, который использовал канадский разработчик Питер Тодд. Сам Тодд категорически отрицает это заявление и считает его пиар-ходом режиссера Каллена Хобака для привлечения внимания к фильму.

История с "разоблачением" началась неожиданно для самого Тодда. По его словам, он согласился на участие в съемках, полагая, что речь пойдет об общей истории развития Биткоина. Однако режиссер Каллен Хобак, ранее прославившийся расследованием о создателе движения QAnon, превратил интервью в очную ставку с предполагаемым создателем криптовалюты.

"Это превратилось в настоящий цирк", – прокомментировал ситуацию Тодд в переписке с журналистами WIRED. Разработчик категорически отрицает свою причастность к созданию Bitcoin и утверждает, что все обвинения – не более чем маркетинговый ход для привлечения внимания к документальному фильму.

Основной аргумент Хобака строится вокруг форумной дискуссии декабря 2010 года. Режиссер обнаружил, что Тодд странным образом "заканчивал все предложения" Сатоши, обсуждая механизм приоритизации транзакций – функцию, которую позже сам Тодд внедрил в код Биткоина. Более того, Хобак предполагает, что другой участник той дискуссии, некий Джон Диллон, также был альтер-эго Тодда.

Критики теории Хобака указывают на возраст Тодда: когда появился Биткоин, разработчику было чуть больше двадцати лет. Однако режиссер видит в этом логическое объяснение анонимности создателя криптовалюты: "Возможно, Сатоши скрывался не потому, что предвидел успех своего изобретения, а потому что боялся, что его молодость помешает серьезному восприятию проекта".

После выхода фильма жизнь Тодда кардинально изменилась. Его почтовый ящик переполнен просьбами о финансовой помощи – один из просителей отправил 25 писем за два дня. Опасаясь за свою безопасность, разработчик был вынужден скрыться.

"Ложные утверждения о чьем-то богатстве могут привести к трагическим последствиям", – объясняет Тодд. "Любой, кого называют Сатоши, автоматически становится мишенью для преступников, ведь создателю Биткоина приписывают владение криптовалютой на миллиарды долларов".





Примечательно, что до премьеры фильма HBO основным кандидатом на роль Сатоши считался криптограф Лен Сассаман, трагически ушедший из жизни в 2011 году. Его вдова, Мередит Паттерсон, рассказала о постоянном давлении со стороны "охотников за Сатоши": "Совершенно незнакомые люди присылали двухстраничные списки дат и мест, требуя отчета о моих передвижениях. Это переходило все границы".

Однако Хобак уверен в своих выводах, несмотря на все опровержения. Режиссер считает поведение Тодда классическим примером сложной многоуровневой маскировки. В фильме есть момент, когда Тодд как будто признается в том, что он Сатоши, но тут же отступает, заявляя: "Кстати, все мы – Сатоши". По мнению Хобака, это часть продуманной стратегии: "Он мастер теории игр. Годами он умело запутывал следы".

В попытке опровергнуть обвинения Тодд предоставил WIRED фотографии, якобы доказывающие, что в момент публикаций Сатоши он занимался активным отдыхом – катался на лыжах и исследовал пещеры. Однако подлинность этих фотографий не была подтверждена экспертизой.

Споры о необходимости раскрытия личности Сатоши продолжаются. Хобак настаивает на общественной значимости этого вопроса: "Когда страны рассматривают возможность признания Биткоина законным платежным средством, важно понимать, что потенциально одна двадцатая часть всех биткоинов может находиться в руках анонимного лица".

Сторонники Биткоина, включая Тодда, придерживаются противоположной позиции. Они считают, что успех криптовалюты основан именно на отсутствии центральной фигуры: система развивается через механизм общественного консенсуса, где изменения принимаются голосованием сообщества.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что любое отрицание может быть интерпретировано как подтверждение. "Если предположить достаточно изощренного Сатоши, возможна практически любая теория", – отмечает Тодд. "Это бесполезный вопрос, потому что настоящий Сатоши в любом случае будет все отрицать".

Независимо от истинной личности создателя Bitcoin, случай Питера Тодда демонстрирует опасность подобных "разоблачений". Даже необоснованное подозрение в причастности к созданию криптовалюты может серьезно повлиять на жизнь человека, вынуждая его скрываться от нежелательного внимания и потенциальных угроз.