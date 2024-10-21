Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
К удивлению метеорологов, у берегов Кубы внезапно образовался аномальный ураган
Его появление стало полной неожиданностью для метеорологов, ведь по предварительным прогнозам, в этом регионе не ожидалось столь бурного развития атмосферных явлений.

В юго-западной части Атлантического океана зафиксировано редчайшее метеорологическое явление – формирование миниатюрного урагана, получившего название "Оскар". Данное событие стало настоящей сенсацией для специалистов, поскольку подобные микроураганы встречаются крайне редко и с трудом поддаются обнаружению традиционными методами наблюдения.

Уникальность "Оскара" заключается в его исключительно малых размерах: зона действия ураганных ветров составила всего 8 километров в радиусе от центра. Для сравнения: обычные тропические циклоны охватывают территорию в десятки, а иногда и сотни километров. Ураган сформировался в акватории между островами Теркс и Кайкос, и северо-восточным побережьем Кубы, что само по себе весьма необычно для подобных атмосферных явлений.

Примечательно, что даже современные спутниковые системы оказались бессильны при обнаружении этого природного феномена. Существующие методы дистанционного зондирования, включая скаттерометрические измерения, показывали значения ветра всего 77-101 км/ч, что существенно ниже уровня урагана. Только благодаря внеплановому вылету специализированного самолета-разведчика Hurricane Hunter удалось установить истинную силу стихии – скорость ветра достигала 137 км/ч, что официально переводит "Оскар" в категорию ураганов.

Возникновение "Оскара" противоречит всем метеорологическим прогнозам. Ведущие синоптические модели не могут объяснить формирование обычных штормов в этом районе. Ранее предполагалось, что местная область низкого давления будет нейтрализована вертикальным сдвигом ветра. Однако именно миниатюрные размеры циклона позволили ему избежать разрушительного воздействия неблагоприятных атмосферных факторов.

Несмотря на свои небольшие размеры, этот ураган представляет серьезную угрозу для Кубы и близлежащих островов.

Специалисты объясняют неспособность современных метеорологических моделей предсказать появление микроурагана тем, что физические процессы в столь малых атмосферных системах происходят на уровне ниже разрешающей способности современных прогностических инструментов. Компактные штормы способны быстрее организовываться и эффективнее накапливать энергию, что делает их развитие менее предсказуемым.

По оценкам метеорологов, несмотря на свои малые размеры, "Оскар" способен принести существенные осадки и штормовой ветер в восточные районы Кубы. Затем ожидается его смещение к северо-востоку, где он может вызвать существенный подъем уровня воды и дождей в районе Багамского архипелага.

Уникальный случай с формированием микроурагана "Оскар" подчеркивает необходимость совершенствования методов метеорологического прогнозирования и мониторинга. Это явление может стать важным предметом изучения для специалистов, работающих над улучшением точности прогнозирования малоразмерных атмосферных явлений и развитием новых технологий наблюдения за ними.

Несмотря на то, что "Оскар" не побил абсолютный рекорд самого маленького тропического циклона (который принадлежит шторму "Марко" 2008 года), он может претендовать на звание самого компактного урагана за всю историю метеонаблюдений по параметру распространения ураганных ветров.

#куба #ураган #оскар #метеорология #ураган оскар
Источник: nhc.noaa.gov
+
Написать комментарий (0)
"Торнадо" и "Ураган" накрыли позиции украинских военных в Слатино
Бронированная кабина РСЗО "Ураган" выдержала удар HIMARS
NHC: в Атлантическом океане сформировался новый ураган "Оскар"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
18
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
47
Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на ПК с установленным Voicemeeter
5
Танки Т-55АМ становятся мобильной артиллерией на фронте
23
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
13
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
16
Везучий ютубер приобрел 10 карт GTX 1070 за $100 после майнинга, 9 из которых оказались рабочими
4
В России был выпущен самый дешевый V8
6
Производительность Intel Core Ultra 9 285 соответствует Core Ultra 7 265K
1
ОЗУ CUDIMM DDR5-10000+ становится новым минимумом для высокопроизводительных игровых систем
18
Токен Blum начал торговаться на первичном рынке по цене $0.005 за токен
+
CTCS: Хуситы чуть не утопили американский авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр", атаковав его ракетой
2
Дистрибутив Windows 11 24H2 смогли «облегчить» до 3,54 Гбайт, выкинув оттуда всё лишнее
3
Для создания новой орбитальной станции Россия осуществит 34 запуска ракет до 2033 года
1
Учёные из Института SETI провели 28-часовое исследование системы TRAPPIST-1
2
Intel выпускает новые видеокарты Battlemage: подробности и перспективы
5
Самая дешевая материнская плата на чипсете X870 стала лучшей по показателю цены и производительности
7
После обновления до Android 15 у пользователей Pixel 8 Pro появились проблемы с жестом «назад»
+
«КАМАЗ» представил крупный карьерный самосвал вместимостью до 65 тонн
2
В России разработали универсальную малогабаритную торпеду для морских операций
3

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
Самые ожидаемые игры 2025 года
4
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
2
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
2
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
26
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
33
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
38
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
+
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
13
Британские военные самолеты будут оснащены новейшей лазерной системой защиты
4

Сейчас обсуждают

Bamboliny
14:58
Все верно, либо исключать очень новые игры, либо тестами показать, насколько ушел прогресс в играх и насколько сложно с новыми справляться древнему железу. Вообще, зачем проводится тестирование столь ...
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
Dimkovski
14:57
Говнище то какое ты собрал. GTA VI весь мир ждёт, остальное всё шляпа
Самые ожидаемые игры 2025 года
Валерий Белевцев
14:55
вкус пельменей, где мой лям???
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
Вячеслав Пахотин
14:54
Твоё очко стоит 5$
Активно реализуется строительство футуристического здания New Murabba в столице Саудовской Аравии
Genry
14:52
<<Для боевых лазеров нужно небольшие АЭС на борту иметь с соответствующей мощностью.>> Какая корова над твоим мозгом пролетела! Авиационные двигатели имеют мощность в десятки мегаватт. Проблема прим...
Британские военные самолеты будут оснащены новейшей лазерной системой защиты
Джон Коннор
14:52
как ни странно, но экраны дешевле для производителя и проще в логистике. Не нужно изготавливать стрелки, циферблаты, приводы стрелок, платы, стекло приборки, кнопки. Ставишь один экран средненького ка...
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
Жора Петросян
14:43
Ув. редакторы, когда меняете оригинал, сверяйтесь с источником- на 10:45 в видео-цитирую-- частота ЦП не превысит 400 мегагертц, при температуре ЦП выше 10 С -- не 100 С, там даже написано в кадре... ...
В процессорах Arrow Lake возможности разгона могут быть заблокированы
Павел Дергунов
14:41
Любителям покупать б/у понравится.
Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
Dimkovski
14:40
Неужели не 4060 ? Свершилось чудо
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
Александр Мухин
14:39
Чушь, никто не обещал, что видеокарты вдруг подешевеют. Полупроводники подошли к своему пределу, и для освоения каждого следующего техпроцесса требуется все больше ресурсов, а значит и цена чипов буде...
NVIDIA DLSS vs AMD FSR vs Sony PSSR – что лучше и какие перспективы ждут игры следующего поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем