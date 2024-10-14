Представитель НАСА Джим Фри заявил, что "Роскосмос" работает над заделкой трещин и сокращением утечки воздуха.

Уже более четверти века Международная космическая станция является уникальным символом международного сотрудничества в космическом пространстве. Однако время берет свое: конструкция станции, рассчитанная на 15 лет эксплуатации, скоро получит статут аварийной. За последние годы технические проблемы стали все более очевидными.

Главной головной болью для инженеров НАСА и Роскосмоса в последнее время стали утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Этот важный служебный отсек МКС, запущенный в 2000 году, обеспечивает станцию системами жизнеобеспечения и управления. Однако его состояние вызывает серьезные опасения.

По данным НАСА, к апрелю 2024 года потеря воздушной смеси через микротрещины в "Звезде" достигла критической отметки в 1,68 кг в сутки. Это почти в четыре раза превышает допустимые нормы. Ситуация настолько серьезна, что в отчете генерального инспектора НАСА утечки были названы "главной проблемой безопасности" для всей станции.

Российские космонавты провели масштабную работу по локализации и устранению повреждений. Было обнаружено четыре крупных трещины и еще 50 потенциально опасных участков. Большинство из них удалось загерметизировать с помощью специального состава и заплат. Однако полностью решить проблему пока не удается.

Джим Фри, заместитель администратора НАСА, заявил, что ситуация находится под контролем. По его словам, скорость утечки воздуха постепенно снижается. Тем не менее, приняты дополнительные меры предосторожности. В частности, люк модуля "Звезда" теперь закрывается на ночь, чтобы изолировать проблемный отсек от остальной части станции.

Внутреннее пространство модуля «Звезда» с открытым люком.

Несмотря на оптимистичные заявления, действия НАСА говорят об обратном. Агентство заключило контракт со SpaceX на разработку плана экстренной эвакуации американских астронавтов с МКС. Особое беспокойство вызывала ситуация с астронавтом Трейси Дайсон, прибывшей на станцию на российском "Союзе". В случае чрезвычайной ситуации ей было бы сложно добраться до спасательной капсулы через российский сегмент.

Кроме того, НАСА активно готовится к завершению эксплуатации МКС. Уже заключен контракт на создание космического буксира, который сведет станцию с орбиты в начале 2030-х годов. Это решение вызывает споры в научном сообществе. Некоторые эксперты призывают сохранить уникальный объект для будущих исследований. Однако нарастающие технические проблемы говорят о том, что ресурс МКС практически исчерпан.

Ситуация с утечками на МКС наглядно демонстрирует сложности, с которыми сталкивается космонавтика при длительной эксплуатации орбитальных объектов. Опыт, полученный при решении этих проблем, будет бесценен при создании новых космических станций и межпланетных кораблей.

Несмотря на технические трудности, МКС продолжает оставаться важнейшей научной лабораторией и плацдармом для будущих космических миссий. Международное сотрудничество, ярким примером которого стала станция, несомненно, продолжится и в новых проектах освоения космоса.