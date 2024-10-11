По предварительным данным, «Celestial» получит 12 исполнительных блоков Xe, что на 50% больше, чем у Battlemage.

Несмотря на финансовые трудности и нулевую долю на рынке дискретных видеокарт, Intel продолжает развивать направление дискретных видеокарт. Недавно стало известно, что технологический гигант приступил к разработке архитектуры GPU третьего поколения под кодовым названием "Celestial". Важно отметить, что второе поколение GPU, известное как Battlemage, еще не поступило на рынок в виде отдельных видеокарт, а Intel уже готовит следующую версию графической архитектуры для игровых устройств.

Напомним, что Intel ворвалась на рынок GPU сравнительно недавно – в 2022 году. Тогда компания представила амбициозный план по разработке четырех поколений графических архитектур. Первым шагом стал выпуск линейки Arc Alchemist в том же году. Затем последовало внедрение GPU второго поколения Battlemage в новые мобильные процессоры серии Lunar Lake.

Информация о разработке Celestial появилась благодаря сайту Phoronix, специализирующемуся на новостях об операционной системе Linux. Инженеры Intel, работающие над драйверами для Linux, опубликовали документацию с упоминаниями Xe3 – графики Intel Xe третьего поколения. Кроме того, в документах фигурирует аббревиатура PTL, которая относится к будущей мобильной платформе Panther Lake. Предполагается, что именно в ней дебютирует архитектура Celestial в конце 2025 года.

Эксперты отмечают, что упоминания Xe3 носят предварительный характер, что указывает на начальную стадию разработки. На данный момент Intel использует кодовую базу Xe2 от Battlemage в качестве отправной точки, поэтому конкретных деталей о новых функциях пока нет.

Интересно, что Intel уже взялась за Celestial, хотя Battlemage еще не вышел в виде дискретных GPU. Однако компания подтвердила, что запуск Battlemage состоится в 2024 году.

Эксперты утверждают, что эта новость имеет большое значение для индустрии, так как подтверждает серьезность намерений Intel в сфере GPU. Несмотря на финансовые трудности и необходимость сократить расходы на 10 миллиардов долларов к 2025 году, компания не отказывается от своих планов в области графических процессоров. Это особенно важно, учитывая, что инвестиции в первое поколение GPU Alchemist составили около 3,5 миллиардов долларов, а доля рынка дискретной графики Intel пока остается незначительной.

Для потребителей и, в частности, геймеров, настойчивость Intel в развитии GPU – хорошая новость. Увеличение конкуренции на рынке способствует инновациям и может привести к более доступным ценам. Хотя Intel пока конкурирует в основном в среднем сегменте рынка, компания имеет амбициозные планы на будущее.

По данным специализированного сайта Wccftech, архитектура Celestial предполагает увеличение количества ядер Xe до 12 (по сравнению с 8 у Battlemage). Примечательно, что упоминается вариант с 12 ядрами и низким энергопотреблением всего в 25 Вт, что открывает интересные перспективы для мобильных устройств.

Учитывая впечатляющие характеристики интегрированных GPU на базе Battlemage, ожидания от Celestial в индустрии достаточно высоки. Если Intel удастся реализовать свои планы, это может серьезно повлиять на расстановку сил на рынке графических процессоров в ближайшие годы.