Помимо борьбы с пластиковым загрязнением, новый клей может эффективно препятствовать биообрастанию – накоплению водорослей, ракушек и других организмов на подводных сооружениях, таких как корпуса судов, трубы и водозаборники.

В нашем современном мире, где пластиковое загрязнение достигло критических масштабов, ученые из Университета Райса (США) предложили инновационное решение проблемы, вдохновленное природой. Они разработали уникальный биоклей, способный не только разлагать пластик, но и предотвращать биообрастание подводных конструкций.

Ежегодно человечество производит более 400 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых более половины составляет полиэтилентерефталат (ПЭТ). Этот материал, широко используемый в упаковке и производстве одноразовых изделий, стал настоящим бичом для окружающей среды. В поисках эффективного метода утилизации пластика исследователи обратили внимание на удивительные свойства обычных мидий.

Секрет мидий кроется в аминокислоте 3,4-дигидроксифенилаланин (ДОФА), обеспечивающей их непревзойденную способность прикрепляться к различным поверхностям. Используя передовые методы генной инженерии, ученые внедрили ДОФА в бактерии, наделив их сверхъестественной клейкостью. Но настоящим прорывом стало добавление в эту композицию специальных ферментов – полиэтилентерефталат-гидролаз (ПЭТ-гидролаз).

Результатом этого симбиоза стал инновационный биоматериал, способный не только прочно прилипать к пластиковым поверхностям, но и активно разрушать их структуру. Эксперименты показали, что при температуре 37°C (нормальная температура человеческого тела) эффективность прилипания бактерий к пластику возросла в 400 раз. Более того, уже за одну ночь наблюдалось значительное разложение пластиковых образцов.

Однако потенциал нового биоклея не ограничивается только утилизацией пластика. Исследователи обнаружили, что он также эффективно прилипает к органическим и металлическим поверхностям, создавая защитный барьер. Это открытие может произвести революцию в борьбе с биообрастанием – серьезной проблемой для морской инфраструктуры.

Биообрастание, вызываемое накоплением водорослей, ракушек и других морских организмов, значительно снижает эффективность подводных конструкций. Корпуса кораблей, подводные трубопроводы, водозаборники и другие объекты страдают от этого явления, что приводит к увеличению расходов на обслуживание и снижению производительности. Новый биоклей может стать экологически чистым решением этой проблемы, предотвращая прикрепление нежелательных организмов к защищенным поверхностям.

Однако, несмотря на впечатляющие результаты, исследователи признают, что работа находится на начальном этапе. Требуются дополнительные исследования для определения точной скорости разложения пластика и оптимизации состава биоклея для различных условий применения.

Данное изобретение открывает новые горизонты в области экологических технологий. Оно не только предлагает эффективный способ утилизации пластиковых отходов, но и демонстрирует, как вдохновленные природой решения могут помочь в решении сложнейших экологических проблем. По мере развития этой технологии мы можем ожидать значительного прогресса в борьбе с пластиковым загрязнением и защите морской инфраструктуры, что приблизит нас к более устойчивому будущему.