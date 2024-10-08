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Fantoci
В животном мире зафиксирован первый случай слияния глубоководных медуз в единый организм
Ученые обнаружили необычайно крупную особь и впоследствии выяснили, что она образовалась в результате слияния двух отдельных гребневиков.

Ученые обнаружили поразительное явление в глубинах океана: глубоководные медузы смогли объединить свои тела, образовав при этом единый организм с общими функционирующими системами. Этот феномен, ранее не наблюдавшийся у других видов, включал слияние их желудков и нервных систем.

Во время проведения стандартных исследований на гребневиках Mnemiopsis leidyi, также известных как «морские грецкие орехи», ученые из Морской биологической лаборатории (MBL) в Вудс-Холе, США, обнаружили уникальную способность этих существ к слиянию. Команда биологов заметила, что один из экземпляров был значительно больше обычного. В ходе дальнейших наблюдений выяснилось, что этот «морской орех» сросся с другим представителем своего вида.

Этот аномальный организм вызвал огромный интерес у исследователей, и они решили воспроизвести подобные условия, чтобы понять, как происходит слияние. Для этого у 20 медуз были удалены небольшие фрагменты тела, после чего их разделили на 10 пар. В течение всего суток 9 из 10 пар слились в одно целое.

Когда учёные начали изучать сросшиеся медузы, выяснилось, что нервные системы особей также объединились: при стимуляции одной из медуз реакция наблюдалась у обеих. Более того, исследователи провели эксперимент с кормлением, чтобы понять, как работают их пищеварительные системы после слияния. Когда одна из медуз съела светящийся корм, он переместился и в тело другой, что подтвердило объединение их пищеварительных систем.

Этот удивительный процесс заставил учёных пересмотреть свои взгляды на эволюционные возможности многоклеточных организмов. Слияние гребневиков — первый случай в животном мире, когда объединяются не только внешние ткани, но и внутренние системы.

Исследователи считают, что гребневики могут срастаться не по собственному желанию, а из-за отсутствия механизма, предотвращающего это. В норме у большинства многоклеточных организмов существует система, называемая аллорекогницией, которая позволяет телу отличать свои клетки от клеток другого организма. У гребневиков же такого механизма, вероятно, нет, что и приводит к их слиянию. Однако даже после объединения каждый организм сохраняет свою уникальную ДНК, что указывает на их частичную независимость друг от друга.

Данное открытие ставит под сомнение общие эволюционные принципы, ведь практически у всех животных аллорекогниция присутствует, и организм способен распознавать «своё» от «чужого». В случае с гребневиками, похоже, это правило не действует, что и даёт возможность их телам и системам так легко сливаться.

Вдохновлённые результатами своих экспериментов, команда учёных планирует расширить исследования и изучить другие виды гребневиков. В ближайшее время они намерены провести аналогичный эксперимент на виде Bolinopsis mikado, который, как и Mnemiopsis leidyi, является глубоководным обитателем с необычным внешним видом. Ученые хотят понять, распространяется ли феномен слияния на другие виды и как он влияет на биологические процессы внутри таких организмов.

Таким образом, это открытие не только расширяет наше понимание о возможностях морской фауны, но и заставляет по-новому взглянуть на фундаментальные принципы биологии многоклеточных организмов.

#животный мир #mnemiopsis leidyi #глубоководные медузы #гребневик
Источник: science.org
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