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Инженеры НАСА отключили ещё один инструмент на зонде «Вояджер-2» для экономии энергии
Чтобы продлить срок службы межзвездного посланника человечества, инженерам пришлось пойти на сложные решения и отключить научные приборы.

НАСА продолжает процесс оптимизации работы своих межзвездных зондов, и на этот раз «Вояджер-2» остался без инструмента для изучения плазмы. В условиях межзвездного пространства этот прибор уже не приносил значимой пользы, и его отключение поможет сберечь энергию для других более важных систем.

Космическая программа «Вояджер», стартовавшая почти 50 лет назад, доказала свою значимость в изучении глубин космоса. Два зонда, отправленные в космос в конце 1970-х, не только выполнили свои первоначальные задачи, но и стали первыми рукотворными объектами, покинувшими пределы Солнечной системы. В настоящее время, несмотря на возраст, оба аппарата продолжают передавать данные, хотя НАСА вынуждена постепенно отключать некоторые системы, чтобы продлить срок их работы.

«Вояджер-2», запущенный в 1977 году, отправился в грандиозное путешествие для изучения наших планет-гигантов — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, а в 2018 году стал вторым после «Вояджера-1» объектом, вышедшим за пределы гелиосферы, области влияния солнечного ветра. Однако годы в космосе берут свое: радиоизотопные термоэлектрические генераторы зонда постепенно теряют мощность, уменьшая выработку энергии на 4 ватта в год. В результате в НАСА приняли решение выключить некоторые системы, чтобы поддерживать активными оставшиеся научные приборы.

26 сентября через "Сеть дальней космической связи" был отправлен сигнал с инструкцией отключить инструмент для анализа плазмы на «Вояджере-2». Сигнал шел до зонда целых 19 часов в одну сторону, и только через 38 часов НАСА получило подтверждение, что команда выполнена успешно. Поскольку все системы зонда контролируются на огромных расстояниях, любые изменения проводятся с предельной осторожностью. Это особенно важно после инцидента в прошлом году, когда антенна «Вояджера-2» была случайно направлена в сторону от Земли, что привело к потере связи на несколько недель.

"Вояджер-2" был запущен на ракете Titan IIIE/Centaur в 1977 году.

Инструмент для изучения плазмы, который имел четыре чашеобразных детектора, был ориентирован на анализ ионов плазмы, исходящей от Солнца. Однако с тех пор как «Вояджер-2» покинул пределы гелиосферы, три из четырех детекторов практически перестали получать данные, так как они направлены обратно на Солнце. Единственный рабочий детектор фиксировал значительные потоки плазмы лишь раз в три месяца во время маневров вращения зонда. С учетом этого, отключение данного инструмента позволило сэкономить энергию для поддержания работы других более эффективных приборов.

Инженеры НАСА сообщили, что такой же инструмент для изучения плазмы на «Вояджере-1» прекратил работу еще в 1980 году, поэтому теперь оба зонда продолжают функционировать с одинаковым набором приборов: трехосевой магнитометр, прибор для изучения заряженных частиц, система для измерения космических лучей и подсистема для анализа плазменных волн. Последний прибор по-прежнему предоставляет данные о динамике плазмы в межзвездном пространстве, фиксируя, например, ударные волны от солнечных вспышек на расстоянии более 20 миллиардов километров от Земли.

Отключение инструмента для изучения плазмы — не последний вызов, с которым придется столкнуться НАСА в ближайшие годы. По мере дальнейшего снижения мощности генераторов на борту обоих зондов, ученым предстоит принимать все больше подобных решений. Недавно команде пришлось провести операцию по переключению двигателей «Вояджера-1», чтобы поддерживать его правильную траекторию полета, а чуть ранее зонд столкнулся с кратковременным сбоем в работе компьютера, что привело к искажению передаваемых данных.

Несмотря на все трудности, «Вояджеры» остаются единственными представителями человечества в межзвездном пространстве. Каждая дополнительная неделя их работы — это новые ценные данные, которые помогают ученым лучше понять процессы, происходящие за пределами Солнечной системы.

#космос #наса #вселенная #межзвездное пространство #вояджер #вояджер-2
Источник: blogs.nasa.gov
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