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Fantoci
Epic Games представила новую версию движка Unreal Engine 5.5 с технологией освещения MegaLights
MegaLights позволяет использовать тысячи динамических источников света, каждый из которых отбрасывает реалистичные тени и взаимодействует с объемным туманом.

Компания Epic Games недавно провела долгожданное мероприятие Unreal Fest, где представила новейшую версию своего легендарного игрового движка - Unreal Engine 5.5. Это обновление обещает стать настоящим прорывом в области компьютерной графики и разработки игр.

Ключевым элементом нового игрового движка является инновационная технология MegaLights. Она позволяет создавать невероятно реалистичное освещение, используя тысячи динамических источников света одновременно. Впечатляющая демонстрация, проведенная с помощью PlayStation 5, показала сцену с более чем 1000 подвижных источников света, формирующих сложные тени и освещающих объемный туман. Это открывает колоссальные возможности для создания атмосферных и детализированных игровых миров.

Помимо MegaLights, игровой движок Unreal Engine 5.5 может похвастаться значительными улучшениями в области рендеринга. Технология Nanite теперь способна молниеносно обрабатывать Skeletal Meshes, что позволит создавать еще более сложные и реалистичные модели персонажей. Кроме того, инструмент Path Tracer перешел в статус готового к коммерческому использованию, что обещает революцию в области освещения и визуальных эффектов.

Разработчики анимаций также получили мощный набор инструментов. Обновленный редактор скелетов, усовершенствованные деформаторы и долгожданные функции вроде кривых TimeWarp и слоев анимации сделают процесс создания движений персонажей более интуитивным и эффективным.

Особое внимание Epic Games уделила сфере виртуального производства. Интеграция стандарта SMPTE 2110 для визуальных эффектов в камере (ICVFX), поддержка многокамерной съемки и усовершенствованное разделение области видимости открывают новые горизонты для создателей кино и телевизионного контента.

Не забыли разработчики и о набирающем популярность мобильном гейминге. Новая функция Mobile Preview позволяет точно воспроизводить графику на мобильных устройствах, гарантируя оптимальный игровой опыт для пользователей смартфонов и планшетов.

Стоит отметить, что несмотря на впечатляющие возможности Unreal Engine 5.5, презентация вызвала некоторое недоумение у экспертов. Демонстрационное видео было представлено в разрешении всего 720p, что явно не соответствует уровню представляемых технологий. Это вызвало волну критики в адрес Epic Games, ведь такое качество видео не позволяет в полной мере оценить все преимущества нового движка.

Тем не менее, Unreal Engine 5.5 представляет собой значительный шаг вперед в области разработки игр и интерактивных приложений. С новыми инструментами и технологиями разработчики смогут создавать еще более впечатляющие и реалистичные миры, а игроки - погружаться в невероятные виртуальные приключения.

Пока Unreal Engine 5.5 находится на стадии Preview 1, но уже сейчас ясно, что эта версия движка станет важным этапом в истории компьютерной графики. Остается лишь дождаться первых проектов, использующих все возможности UE 5.5, чтобы своими глазами увидеть будущее игровой индустрии.

#epic games #игровой движок #megalights #unreal engine 5.5 #unreal fest
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