В последние годы SpaceX инвестировала в проект свыше 3 миллиардов долларов, причем только за прошлый год компания вложила в техасский объект около 1 миллиарда.

На недавних слушаниях в Комитете по ассигнованиям Техаса руководство SpaceX приоткрыло завесу тайны о масштабах инвестиций в разработку космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Участникам сообщили, что этот амбициозный проект, призванный воплотить в жизнь идею Илона Маска о колонизации других планет, потребовал колоссальных финансовых затрат. Разрабатываемая компанией ракета Starship является самой большой и мощной в истории человечества, и уже совершила несколько тестовых полетов.

Однако, несмотря на значительный прогресс, компания уже столкнулась с определенными трудностями со стороны контролирующих органов США, которые, по мнению SpaceX, создают излишние препятствия для реализации проекта.

Гвинн Шотвелл, занимающая пост операционного директора SpaceX, выступая перед Комитетом по ассигнованиям Техасской космической комиссии, озвучила впечатляющую цифру: на сегодняшний день в разработку Starship и сопутствующей инфраструктуры вложено около 3 миллиардов долларов.

Параллельно с развитием космической программы SpaceX активно расширяет сеть спутникового интернета Starlink. По словам Шотвелл, количество пользователей этого сервиса вот-вот достигнет отметки в 4 миллиона. В планах компании — дальнейшее наращивание группировки спутников и расширение наземной инфраструктуры.

Особое внимание Шотвелл уделила комплексу Starbase в Техасе, охарактеризовав его как уникальный объект, где происходит полный цикл работ над самыми передовыми ракетами: от производства до испытаний и запусков. Она отметила, что Starship способен доставить на орбиту Земли груз массой свыше 150 тонн. Также было упомянуто, что только за последний год инвестиции SpaceX в развитие техасского комплекса составили около миллиарда долларов.

Таким образом, SpaceX продолжает активно вкладывать средства в развитие технологий, которые, по замыслу компании, должны открыть новую эру в освоении космоса и межпланетных путешествиях.