По размеру она почти такая же, как Юпитер, но её масса составляет лишь 10% от массы самой большой планеты нашей Солнечной системы. Это делает её крайне разреженной и "пушистой", что и послужило поводом для названия "планета-пуховик".

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" продолжает удивлять научное сообщество своими неожиданными открытиями. На этот раз в центре внимания оказалась экзопланета WASP-107b, расположенная на расстоянии 210 световых лет от Земли. Этот уникальный мир, получивший прозвище "планета-пуховик", имеет выраженную асимметрию между ее восточной и западной сторонами, а ее масса составляет лишь 10% от массы самой большой планеты нашей Солнечной системы.

По размеру WASP-107b практически не уступает Юпитеру, достигая 94% его диаметра. Однако масса этой экзопланеты составляет лишь десятую часть от массы газового гиганта нашей Солнечной системы. Эта уникальная комбинация размера и массы делает WASP-107b самым необычным космическим объектом за долгое время и заставляет ученых переосмыслить существующие теории формирования и эволюции планет.

Последние наблюдения, проведенные с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) телескопа "Джеймс Уэбб", выявили поразительную особенность WASP-107b - ярко выраженную асимметрию между восточной и западной частями планеты. Это явление, известное как "лимбовая асимметрия", никогда ранее не наблюдалось у экзопланет во время их прохождения перед родительской звездой.

Мэтью Мерфи, ведущий автор исследования из Обсерватории Стюарда Аризонского университета, подчеркивает: "Обнаруженная асимметрия планеты WASP-107b противоречит нашим существующим моделям. Это открытие заставляет нас пересмотреть наше понимание атмосферной динамики экзопланет".

Еще одним сюрпризом стало распределение температур на поверхности WASP-107b. Несмотря на то, что планета приливно захвачена своей звездой (одна сторона всегда обращена к светилу), ее дневная сторона оказалась примерно на 150°C холоднее ночной. Это противоречит популярным теориям и объясняется наличием сверхмощных ветров, переносящих тепло на темную сторону планеты.

Анализ атмосферы WASP-107b, проведенный с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), выявил высокое содержание углекислого газа и водяного пара при неожиданно низком уровне метана. Такой химический состав в сочетании с низкой плотностью и слабой гравитацией делает эту экзопланету "пушистой" по сравнению с другими планетами аналогичной массы.

Открытие асимметрии WASP-107b открывает новую главу в изучении экзопланет. Ученые планируют использовать эти данные для совершенствования моделей атмосферной циркуляции и уточнения теорий формирования планетных систем.

Профессор астрофизики Мэттью Мёрфи комментирует: "Каждое новое наблюдение "Джеймса Уэбба" приближает нас к пониманию разнообразия планетных миров во Вселенной. WASP-107b показывает, что мы только начинаем постигать сложность и уникальность далеких планет".

Это открытие не только расширяет наши знания об экзопланетах, но и подчеркивает важность продолжения космических исследований с использованием передовых технологий. WASP-107b становится ключевым объектом для будущих наблюдений, обещая раскрыть еще больше тайн о формировании и эволюции планетных систем за пределами нашей Солнечной системы.