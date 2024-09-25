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Fantoci
Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете полосатый камень, похожий на зебру
На Марсе раньше никогда не видели ничего подобного.

Во время своей недавней экспедиции по кратеру Джезеро марсоход "Perseverance" сделал неожиданное открытие: камень с необычной черно-белой полосатой текстурой, напоминающей шкуру зебры. Такой геологический объект ранее никогда не встречался на Красной планете.

Непредвиденная встреча произошла во время сложного путешествия марсохода по кратеру Джезеро. Снимок был сделан левой камерой аппарата Mastcam-Z, когда он преодолевал крутой участок местности. Несмотря на то, что "Perseverance" уже покинул место находки к моменту получения изображения на Земле, ученые немедленно приступили к анализу этого загадочного объекта.

Камень, получивший неофициальное название "Замок Фрейи" (Freya Castle), имеет размер около 20 сантиметров. Его главная особенность - четкие чередующиеся темные и светлые полосы, идущие вертикально по всей поверхности. Подобные геологические образования, хотя и распространены на Земле, никогда раньше не встречались в марсианских пейзажах.

Специалисты НАСА выдвигают несколько гипотез о происхождении необычной текстуры камня. Основные версии связаны с магматическими или метаморфическими процессами - явлениями, при которых породы формируются или видоизменяются под воздействием высоких температур, давления или химических реакций. Также не исключается вероятность того, что камень мог скатиться с возвышенности, так как он заметно отличается от окружающей породы.

Плоский холм Кодиак в кратере Джезеро на Марсе. Источник:НАСА

Открытие "Замка Фрейи" произошло на фоне других важных достижений миссии "Perseverance". Марсоход успешно преодолел начальный этап своего путешествия, который характеризовался сложным рельефом и медленным продвижением. Сейчас аппарат находится на более ровной местности, что позволяет ему не только быстрее передвигаться, но и проводить более детальные исследования окружающей среды.

С новой позиции "Perseverance" получил возможность наблюдать как за ориентирами в начале миссии, включая характерный плосковершинный холм Кодиак, так и за обширными пространствами марсианской поверхности, покрытыми мелкими камнями и галькой. Эти панорамные виды предоставляют ученым богатый материал для изучения геологической истории планеты.

Научная команда НАСА выражает надежду на дальнейшие открытия, связанные с загадочным полосатым камнем. По мере продвижения марсохода вверх по склону, исследователи рассчитывают обнаружить выходы пород, схожих по составу с "Замком Фрейи". Это позволило бы провести более детальный анализ и, возможно, пролить свет на происхождение необычной текстуры.

Находка "Perseverance" в очередной раз демонстрирует, насколько много тайн хранит в себе Марс. Каждое новое открытие не только расширяет наши знания о Красной планете, но и ставит перед учеными новые вопросы, требующие дальнейших исследований. Полосатый камень может стать ключом к пониманию ранее неизвестных геологических процессов на Марсе, что делает эту находку особенно ценной для планетологов и астрогеологов.

#nasa #наса #марс #марсоход perseverance #красная планета #кратер джезеро
Источник: science.nasa.gov
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