Компания также планирует использовать платформу следующего поколения Arrow Lake-S в течение следующих двух лет без промежуточного обновления.

Выпуск нового поколения процессоров Intel на базе платформы Arrow Lake ожидается в октябре. Эта настольная платформа будет использовать новый сокет LGA 1851 и прослужит аж до 2026 года, пока ей на замену не придет архитектура Nova Lake. Также недавние слухи указывают на то, что архитектура, которая последует за Nova Lake, будет называться Razer Lake — совершенно новая платформа, о которой пока ничего неизвестно. При этом сообщается, что Arrow Lake останется основной платформой Intel до появления Nova Lake, так как запланированное "обновление" платформы было отменено.

Инсайдеры сообщают, что Intel вскоре завершит использование разъёма LGA 1700 и перейдёт на платформу Arrow Lake, созданную на базе 3-нм техпроцесса TSMC. Если информация об отмене "обновленной" Arrow Lake Refresh подтвердится, эта платформа станет основным конкурентом для процессоров AMD на архитектуре Zen 5 в ближайшие два года. Фанаты компании Intel, вероятно, не будут слишком обеспокоены этим решением, так как обновленная Raptor Lake Refresh не дала значительных улучшений производительности.

В 2026 году архитектуру Arrow Lake заменит Nova Lake, которая будет производиться по технологии Intel 18A. Согласно последним слухам, за ней последует платформа под названием Razer Lake, как сообщает портал Wccftech. Если говорить о долгосрочной перспективе, Nova Lake будет конкурировать с архитектурой AMD Zen 6, а Razer Lake — с Zen 7, что, вероятно, указывает на использование процессоров с техпроцессом менее 2 нм.

Что особенно интересно в этих новостях — это возможная отмена Arrow Lake Refresh ещё до её релиза. Это может свидетельствовать о том, что Intel уверена в конкурентоспособности своей новой платформы по отношению к AMD Zen 5 с технологией V-Cache, что делает обновление ненужным. Чипы AMD с технологией X3D обычно служат игровым "обновлением" и часто превосходят Intel в игровых тестах, хотя Intel продолжает оставаться серьёзным соперником, несмотря на использование более зрелых технологий.

Однако с выпуском Arrow Lake этот "разрыв в техпроцессах" будет устранён. Intel перейдёт на 3-нм техпроцесс TSMC, в то время как Zen 5 от AMD будет использовать 4-нм процесс. Ожидается, что после Arrow Lake компания Intel вернётся к производству процессоров на своих собственных фабриках и продолжит использовать свои мощности для последующих поколений процессоров.