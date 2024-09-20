Это первый подобный случай для проекта с бюджетом в 75 миллионов долларов.

В киноиндустрии произошло беспрецедентное событие: оскароносный режиссер Дэнни Бойл завершил съемки масштабного проекта "28 лет спустя", используя исключительно смартфон Apple iPhone 15 Pro Max. Этот смелый эксперимент знаменует собой новую эру в создании кино, демонстрируя потенциал мобильных технологий в профессиональном кинопроизводстве.

Дэнни Бойл не впервые экспериментирует с техникой съемки. Его дебютный фильм франшизы, "28 дней спустя" 2002 года, был снят на относительно недорогую камеру Canon XL-1. Теперь же, спустя более два десятилетия, режиссер поднял планку еще выше, используя устройство, которое миллионы людей носят в своих карманах.

Процесс съемки держался в строжайшем секрете до августа 2024 года, когда производство было завершено. Участники проекта подписали соглашения о неразглашении, что подчеркивает уникальность используемого метода. Однако бдительным папарацци удалось запечатлеть необычное оборудование на съемочной площадке, которое впоследствии подтвердили также инсайдеры проекта.

Теперь стали известны некоторые технические детали съемок: iPhone 15 Pro Max был помещен в специальный алюминиевый корпус с адаптерами для профессиональной оптики. Это позволило использовать высококачественные объективы, обычно применяемые с традиционными кинокамерами. Особое внимание заслуживает использование DOF-адаптера от компании Beast, который проецирует изображение с полнокадрового объектива на экран смартфона, существенно повышая качество картинки.

Однако Бойл не остановился на этом и пошел еще дальше в своих экспериментах. Некоторые сцены фильма были сняты с помощью экшн-камер, закрепленных на сельскохозяйственных животных. Этот неординарный подход обещает зрителям уникальные кадры и новый взгляд на постапокалиптический мир франшизы.

Фильм "28 лет спустя", бюджет которого составил внушительные 75 миллионов долларов, демонстрирует, что современные смартфоны способны конкурировать с профессиональным оборудованием даже в крупномасштабных кинопроектах. Это открывает новые возможности для независимых кинематографистов и может существенно изменить экономику кинопроизводства в будущем.

Премьера фильма запланирована на 2025 год, и киноманы с нетерпением ждут возможности оценить результат столь смелого технического решения. Успех "28 лет спустя" может стать поворотным моментом в истории кино, доказав, что для создания визуальных шедевров важнее талант и видение режиссера, чем стоимость оборудования.

Этот смелый проект не только продолжает культовую франшизу, но и открывает новую главу в технологии кинопроизводства, потенциально демократизируя процесс создания высококачественного контента. Остается лишь дождаться премьеры, чтобы увидеть, как смартфон в руках мастера может преобразить киноискусство.