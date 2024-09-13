Даже при ресурсоемком 4K-разрешении падение производительности не превышает 2%, что эквивалентно потере одного-двух кадров в секунду.

Компания Nvidia недавно сделала шаг, который удивил многих технологических экспертов: она заменила быструю видеопамять GDDR6X на видеокарте RTX 4070 на более медленную GDDR6. Причина замены оказалась банальной — недостаток на складах модулей GDDR6X и наличие больших запасов GDDR6. Это неожиданное решение вызвало многочисленные споры о возможном снижении производительности игровой видеокарты, ведь ранее никто не сталкивался с ситуацией, когда характеристики карты менялись прямо в процессе её жизненного цикла. Однако тесты показали, что на игровой процесс это практически не повлияло, что является отличной новостью для геймеров. Цена устройства также осталась прежней — 549 долларов.

Новые модели RTX 4070 с видеопамятью GDDR6 уже появились в продаже у партнеров Nvidia, а эксперты из Wccftech провели детальное тестирование обеих версий. Они получили на обзор видеокарту от компании Galax и протестировали её на популярных разрешениях 1080p и 1440p — именно эти параметры наиболее актуальны для пользователей RTX 4070. Результаты показали минимальные отличия: версия с GDDR6 в 99% случаев демонстрировала ту же производительность, что и модель с GDDR6X. В некоторых играх разницы вообще не наблюдалось.

Стоит отметить, что известный производитель видеокарт, компания MSI, открыто указала на коробке информацию о снижении скорости памяти, что демонстрирует прозрачность подхода. К сожалению, далеко не все компании поступают так же, что может ввести покупателей в заблуждение.

Самое заметное различие между видеокартами выявилось при разрешении 4K, где разница в производительности составила целых 2%. Однако RTX 4070 редко используется для игр в таком разрешении, если речь не идет о старых проектах. Даже эти 2% вряд ли ощутимы для большинства пользователей, так как разница сводится к одному-двум кадрам в секунду — показатель, который не оказывает значимого влияния на игровой опыт. Это заставляет задуматься, зачем Nvidia изначально установила более дорогую память GDDR6X, если на практике её преимущества минимальны.

Таким образом, вопрос с производительностью новой версии фактически закрыт. Теперь покупатели могут выбирать любую из доступных модификаций карты, не опасаясь, что одна из них будет работать медленнее другой. Единственное отличие между версиями заключается в пропускной способности памяти: у GDDR6X она составляет 21 Гбит/с, тогда как у GDDR6 — 20 Гбит/с. Это уменьшает общий объём пропускной способности с 504 ГБ/с до 480 ГБ/с, но на реальную игровую производительность этот параметр практически не влияет.