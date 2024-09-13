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Fantoci
Экипаж миссии SpaceX Polaris Dawn совершил первый в истории гражданский выход в открытый космос
Астронавты провели 20 минут за пределами капсулы Dragon.

Первый в истории выход в открытый космос был совершен в 1965 году советским космонавтом Алексеем Леоновым. За последующие 59 лет только профессиональные космонавты, работающие на правительства России, Китая и США имели возможность покидать свои космические корабли в условиях орбитального полета. Однако уникальная миссия SpaceX под названием Polaris Dawn изменила сложившийся порядок, войдя в историю как первая в которой выход в космос осуществили гражданские лица.

На этой неделе компания SpaceX успешно запустила гражданскую миссию, возглавляемую миллиардером Джаредом Айзекманом. В первые дни полета экипаж занимался проверкой систем корабля и установил новый рекорд по высоте орбиты, достигнув 1 400 километров над Землей. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, установленный миссией "Gemini 11" в 1966 году. Однако, несмотря на этот выдающийся результат, основной целью миссии Polaris Dawn было проведение внекорабельной деятельности — выхода астронавтов в космос из капсулы Dragon.

Первым покинул корабль Джаред Айзекман — его выход произошел около 7 утра по восточному американскому времени 14:00 по московскому). Момент выхода был запечатлен камерой, установленной на скафандре Айзекмана, а также камерой на борту самого корабля Dragon. Первые кадры оказались весьма впечатляющими: силуэт астронавта на фоне изогнутого горизонта Земли передавал величие космического пространства и масштабы происходящего.

«Дома у нас всегда есть много дел, но отсюда Земля выглядит по-настоящему идеальной», — сказал Айзекман, когда находился за пределами капсулы Dragon.

На этом внекорабельная деятельность не закончилась. После возвращения Айзекмана в корабль, инженер SpaceX Сара Гиллис также покинула капсулу и совершила свой выход в открытый космос. Вся внекорабельная операция продлилась около 20 минут — по 10 минут на каждого участника. Так как в капсуле Dragon нет специального воздушного шлюза для выхода, весь корабль был полностью разгерметизирован перед началом выхода. В результате все четыре члена экипажа находились в условиях космического вакуума около двух часов. После завершения внекорабельной деятельности, экипаж успешно запечатал люк и восстановил давление внутри капсулы.

Во время выхода в открытый космос астронавты были подключены к капсуле с помощью жизнеобеспечивающего кабеля. В отличие от громоздких скафандров NASA, скафандры SpaceX не оснащены встроенными системами жизнеобеспечения, что делает их менее автономными, но гораздо более подвижными. Во время внекорабельной деятельности Айзекман и Гиллис тестировали подвижность своих скафандров, что будет важно для будущих космических миссий компании SpaceX.

До возвращения на Землю, запланированного на воскресное утро, экипажу предстоит выполнить еще несколько научных экспериментов. Успех миссии Polaris Dawn может укрепить позиции Айзекмана в его стремлении финансировать частную миссию по обслуживанию космического телескопа «Хаббл». Для этого потребуется еще один выход в космос, однако NASA все еще сомневается в целесообразности отправки экипажа SpaceX для ремонта телескопа. Тем не менее, программа Polaris уже открыла новую главу в коммерческих космических исследованиях и полетах.

#илон маск #spacex #polaris dawn #джаред айзекман
Источник: space.com
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