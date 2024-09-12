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НАСА завершило рискованную операцию по замене двигателей на зонде «Вояджер-1»
«Вояджер-1» продолжит свое путешествие после переключения на менее изношенные двигатели.

Легендарный космический аппарат "Вояджер-1", путешествующий по глубинам космоса уже почти полвека, успешно преодолел очередное испытание. Инженеры НАСА провели сложнейшую операцию по переключению систем управления зонда, находящегося на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли.

Исследовательский зонд "Вояджер-1" был запущен в 1977 году и стал первым рукотворным объектом, который покинул пределы Солнечной системы. Несмотря на свой почтенный возраст и накопившиеся проблемы, зонд продолжает передавать ценные данные о межзвездной среде благодаря невероятным усилиям инженеров НАСА.

Тем не менее, с течением времени двигатели ориентации "Вояджер-1" начали засоряться, что затрудняло точную настройку его антенны на Землю. Диоксид кремния, образующийся в результате деградации резиновых компонентов топливной системы, существенно сузил проходное сечение трубок. К 2023 году ситуация достигла критической точки: диаметр некоторых каналов уменьшился до 35 микрон, что тоньше человеческого волоса.

Команда Лаборатории реактивного движения НАСА разработала смелый план по переключению аппарата на резервный комплект двигателей. Однако его реализация была сопряжена с серьезными рисками. Зонд, находясь в экстремально холодных условиях космоса и имея ограниченные энергоресурсы, мог не перенести процедуру активации замерзших механизмов.

Текущее местонахождение «Вояджера-1. Источник: НАСА / JPL-Caltech

Инженерам пришлось пойти на рискованный шаг: временно отключить один из основных обогревателей аппарата, чтобы направить драгоценную энергию на прогрев резервных двигателей. Этот маневр был сродни хирургической операции на расстоянии 23,3 миллиарда километров, где любая ошибка могла стать фатальной.

27 августа 2024 года специалисты НАСА с облегчением подтвердили успех операции. "Вояджер-1" успешно перешел на использование резервных двигателей ориентации, что позволило восстановить точность наведения антенны на Землю. Успешная операция не только продлила жизнь легендарному аппарату, но и открыла новую главу в истории дальних космических исследований.

Сюзанна Додд, руководитель проекта "Вояджер", отметила: "Каждое решение относительно этого уникального аппарата теперь требует беспрецедентного уровня анализа и осторожности. Мы работаем на грани технических возможностей, постоянно расширяя границы нашего понимания космической техники".

Инженеры НАСА в 1976 году проводят стресс-тестирование «Вояджера-1» перед запуском. Источник: НАСА / JPL-Caltech

Успех этой миссии имеет огромное значение для науки. "Вояджеры" остаются единственными действующими аппаратами в межзвездном пространстве, предоставляя бесценные данные о среде за пределами гелиосферы. Запуск новой миссии такого масштаба потребовал бы десятилетий подготовки и колоссальных ресурсов.

Таким образом, продление работы "Вояджера-1" – это не просто техническое достижение. Это символ человеческой изобретательности, упорства и стремления к познанию неизведанного. Даже спустя почти 50 лет после запуска, этот космический первопроходец продолжает вдохновлять ученых и инженеров по всему миру, напоминая нам о безграничных возможностях науки и технологий.

В то время как "Вояджер-1" продолжает свое путешествие в глубины космоса, он не только расширяет наши знания о Вселенной, но и служит маяком человеческих достижений, устремленным в бесконечность. Каждый день работы этого удивительного аппарата – это новая страница в истории космонавтики, написанная на расстоянии, которое трудно себе представить.

#космос #nasa #наса #вселенная #солнечная система #вояджер-1
Источник: science.nasa.gov
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